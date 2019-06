Di:

“Mi dimetto dal mio ruolo nella Roma”. Francesco Totti saluta il club dopo una vita passata in giallorosso. La bandiera ha annunciato il doloroso addio in conferenza stampa al Salone d’Onore del Coni: “Alle 12.41 ho inviato via mail le dimissioni al Ceo Fienga. È un giorno pesante – ha dichiarato – ma viste le condizioni era il momento giusto di prendere questa decisione, non ho mai avuto la possibilità di poter esprimere il mio lavoro. Non è il momento di essere pro Pallotta, pro Baldini. È normale che, come ho sempre detto, i presidenti passano, le bandiere no. Ho riflettuto tanto e non è stata colpa mia l’essere arrivati a questa decisione“.

fonte https://www.tuttosport.com/news/calcio/serie-a/roma/2019/06/17-58076925/totti_mi_dimetto_dal_mio_ruolo_nella_roma_/?a=2