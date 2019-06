Vieste. Affare droga dietro guerra c’è l’aggravante mafiosità

Di:

Ci sono i traffici di droga, che fanno gola ai clan garganici e non solo, dietro la guerra tra clan in atto sul Gargano, ed a Vieste in particolare, dove affari e vendetta si «sposano» in una scia di sangue. Le coste del Gargano nord e di Vieste soprattutto sono da tempo terra di sbarco di tonnellate di marijuana importate via mare dall’Albania per essere smistate dal promontorio in varie zone d’Italia. I sequestri danno un’idea dell’affare: nel 2017 in provincia di Foggia sono stati sequestrati ben 13 tonnellate e 290 chili di sostanze stupefacenti – cifra record – di cui oltre 13 tonnellate sono rappresentate da marijuana, in gran parte rinvenuta sul Gargano bloccando scafisti e corrieri; nel 2018 i sequestri di stupefacenti hanno superato le 4 tonnellate, dove ancora una volta la parte del leone la fa la marijuana con 3 tonnellate e 700 chili recuperati dalle forze dell’ordine, principalmente sulle coste garganiche.

fonte http://www.retegargano.it/index.php/notizie/cronaca/item/65034-vieste-raduano-pm-pronti-a-chiedere-processo-e-accusato-di-traffico-di-droga-e-armi-detenuto-dal-7-agosto-quando-fu-fermato-dai-carabinieri-su-decreto-della-dda?fbclid=IwAR2qi1xtqtFdO0NU7zR2h7lGnUiSTKw6PT8TK_F319Pb5K9Kt5iXmXoDeX4