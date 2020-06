Campo: “Gli adolescenti sono una risorsa della comunità”

“Gli adolescenti sono una risorsa della comunità e, finalmente, la Regione Puglia decide di promuoverne la soggettività con la legge ‘Misure regionali in favore degli adolescenti’, approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 16 giugno.

Destinatari delle misure, anche finanziarie, sono le ragazze e i ragazzi di età compresa tra 14 e 19 anni, individualmente e associati tra loro anche informalmente, ai quali saranno offerte opportunità di partecipazione, aggregazione, valorizzazione.

Come? Innanzitutto contrastando le forme di marginalizzazione sociale e povertà educativa in collaborazione con le istituzioni e le agenzie territoriali che se ne occupano, quindi coinvolgendo i ragazzi nelle scelte che li riguardano direttamente grazie all’istituzione del Forum Regionale presso il Consiglio regionale il cui compito è formulare proposte in materia di politiche adolescenziali.

La Regione Puglia, inoltre, ha scelto di sostenere, anche finanziariamente, e valorizzare le iniziative realizzate dagli adolescenti all’interno della rete dei laboratori e degli spazi urbani esistenti come quelle da cui originano percorsi di rigenerazione urbana e di riuso di luoghi pubblici, anche abbandonati e dismessi.

La legge istituisce anche il Servizio civile regionale per adolescenti e promuove la mobilità tra comuni pugliesi e quella internazionale all’interno dell’Unione Europea. Riserva ai ragazzi che vivono, studiano e lavorano in Puglia, a prescindere dalla loro residenza, la youth card per accedere gratuitamente a servizi culturali, artistici e sportivi. E per garantire il corretto accesso alle informazioni istituisce gli Informadolescenti all’interno degli sportelli Informagiovani.

Famiglie, Comuni, scuole, enti di formazione, sistema imprenditoriale sono parte integrante dell’ampio programma di promozione e valorizzazione dell’adolescenza e, per questa ragione, destinatari di specifici compiti partecipativi e misure finanziarie.

La legge, per forza di cose, diventerà operativa nella prossima legislatura ed è quindi un pezzo di programma del centrosinistra per il futuro dei giovani pugliesi, ai quali saranno offerti luoghi, mezzi e strumenti utili a renderli davvero protagonisti della vita comunitaria”.

Dichiarazione del presidente Gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, Paolo Campo.