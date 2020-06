Covid 19, guarito il “paziente 1” dell’ex Ortofrenico di Bisceglie

Bisceglie, 17 giugno 2020. E’ finalmente guarito il “paziente 1” dell’Istituto Ortofrenico della sede di Bisceglie di Universo Salute-Opera Don Uva, risultato positivo al Covid 19. La negatività del suo secondo tampone è stata comunicata dal Dipartimento di Prevenzione della ASL BT al Direttore Sanitario di Universo Salute, dott. Vincenzo Coviello. Al paziente, ottantatreenne, dalla tempra di ferro, gli auguri di una serena e lunga vita.

Si resta in attesa della negativizzazione dell’ultimo paziente affinché l’Istituto diventi Covid free. Si ribadisce infine che le Unità Operative di Pneumologia, quella di Riabilitazione Respiratoria, nonché i Day service, sono a disposizione dell’utenza per far fronte al prevedibile incremento di sequele delle pneumopatie da COVID 19.