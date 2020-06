Francesco D’Innocenzio nuovo commissario UdC Foggia

, 17 giu. – Il segretario nazionale dell’UDC, On. Lorenzo Cesa, ha nominato il nuovo commissario cittadino per la Città di Foggia nella persona di Francesco D’Innocenzio, ingegnere di Foggia 54enne. “Ringrazio l’On. Cesa per aver dato fiducia alla mia persona – dichiara D’Innocenzio – il mio obiettivo sarà quello di rilanciare l’azione politica partendo dalle donne e dagli uomini che hanno contribuito alla composizione della lista dell’UDC alle elezioni comunali con l’elezione di Antonio Capotosto”. A Francesco D’Innocenzio giungono gli auguri di un proficuo lavoro dal neo coordinatore provinciale del partito centrista Mario Basile e dal consigliere regionale Napoleone Cera che afferma “Un punto fermo del nostro partito. Ha sempre lavorato con costanza e passione nell’ottica di far valere sempre gli ideali democratici e cristiani.”.