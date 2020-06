Giovanni Cotugno “Venti anni di attività per l’Associazione Gargano 2000 Manfredonia”

L’ASSOCIAZIONE GARGANO 2000 MANFREDONIA è un associazione democratica, apartitica e senza fini di lucro che compie quest’anno 20 anni, infatti la sua costituzione è datata ottobre 1999 ed è una prosecuzione della già brillante Associazione Athletics Club Manfredonia che ha fatto nascere illustri campioni gli unici del panorama della atletica leggera della provincia di Foggia.

E’ l’Associazione che ha promosso e organizzato per i propri aderenti e non, lo sport per tutti come diritto primario dei cittadini a misura delle sue esigenze, delle loro differenze di sesso e di età, di condizione fisica e motivazione.

E’ l’ Associazione che opera per il benessere dei propri soci e non, attraverso la tutela della salute, la solidarietà, il sociale, la riscoperta espressiva del movimento, l’integrazione piena prima dell’uomo e poi dell’atleta.

Essa perciò è l’Associazione di tutti i cittadini che vogliono essere protagonisti del fenomeno sportivo, nella pratica diretta, negli aspetti tecnico formativi, nei movimenti culturali e di opinioni.

L’Associazione, sostiene i valori positivi dello sport contro ogni forma di sfruttamento, di alienazione, di inquinamento ambientale e farmacologico, di doping, nonché contro ogni forma di ingiustizia, di discriminazione, di emarginazione, contro ogni forma di razzismo e di violenza.

Essa ha promosso lo sviluppo associativo dello sport per tutti, ne ha organizzato le attività di formazione, di ricreazione e di libera competizione.

Le attività svolte dal 2000 al 2020 sono a livello dilettantistico, agonistico, formativo e di promozione e preparazione a un corretto stile di vita, principalmente sono così suddivise:

Attività FIDAL agonistica, partecipazione a gare di corsa su strada in Capitanata, alle tappe di CorriPuglia e di corsa campestre, oltre che alle mezze Maratone e Maratone Internazionali per il settore Amatori/ Master e in pista a livello Provinciale, Regionale e Nazionale maschile ottenendo ottimi risultati dai nostri atleti e anche 2 maglie azzurre nella corsa campestre con Dario SANTORO e non ultimo Francesco CALO’ passato nel 2020 nelle file di una società barese che ha ottenuto brillanti piazzamenti nella corsa campestre a livello nazionale e posizionandosi ai vertici della classifica italiana nella categoria Cadetti.

L’attività FIDAL agonistica è quella che ci ha regalato nel corso di questi 20 anni di attività le maggiori prestazioni con la conquista di titoli provinciali e regionali di corsa su strada, campestre e in pista, da segnalare l’atleta SANTORO Dario vero talento che nel 2015 riesce a vincere anche il titolo italiano assoluto nella Maratona internazionale di Ravenna, che la vista ai vertici regionali con il gruppo degli atleti delle categorie giovanili negli anni recenti raccogliendo e tesserando oltre 500 atleti provenienti dalle diverse città della provincia di Foggia tre le quali San Severo capitanati dai fratelli Siena .

Ancora ci siamo distinti in tutta l’Europa e non solo con le partecipazioni alle più importanti manifestazioni internazionali di corsa su strada tra le quali la maratona di Praga, Berlino, Parigi, Roma, New York con al seguito le famiglie per gli atleti del settore master, abbiamo anche acquisito il diritto dim organizzazione dei manifestazioni del CorriPuglia distinguendoci in campo regionale per la bravura degli atleti Master e Amatori.

2 . Attività FIDAL organizzazioni, ben 14 edizioni di CorriManfredonia unica evento che comprendeva anche gare riservate agli atleti diversabili e al settore giovanile, tra i quali mi piace ricordare Carlo Durante, Luca Mazzone tra i diversamente abili e poi ancora tra gli atleti big del panorama italiano, Andriani, Goffi, Palumbo, Santoro, Console, e tanti altri, e numerose le collaborazioni e non ultime i campionati regionali di corsa campestre FIDAL Assoluti.

3. ATTIVITA’ FISDIR (Federazione Italiana Sportiva Disabilità Intellettiva e Relazionale ) con la partecipazione ai Campionati Italiani indoor di atletica leggera a Ancona con la conquista di 20 titoli italiani di specialità e 1 titoli a squadra Staff 4 X 100 e a quelli outdoor di MACERATA con la conquista 10 titoli italiani e delle staffette 4×100 e 4×400 la partecipazione a numerosissime gare di corsa su strada, favorendo al piena integrazione degli atleti diversabili nella società, altresì la partecipazione dell’atleta Tomaiuolo Alessandro e Vincenzo Castriotta ai campionati italiani di cross FIDAL e di corsa su strada a Isernia sulla distanza dei 10 km con ottimi risultati se si considera che trattasi di un atleta diversabile e ancora la convocazione in Nazionale e partecipazione ai Campionati del Mondo INAS di mezza maratona con il 4 ° posto assoluto e alla maratonina internazionale Roma/Ostia classificandosi al 150 posto assoluto, inoltre la conquista di maglie azzurre n. 5 con il titolo di campione europeo a Udine con la nazionale italiana il 2018 e il 2° posto nella mezza maratona internazionale di Udine INAS. ALtresi ci vede protagonisti di organizzazione di n. 10 campionati iatalia a favore dei diversamente abili del settore Psichico tra Basket, Calcio a 5, e in particolare la collaborazione con il Gruppo Marcegaglia Tourism con l’organizzazione di n. 4 campionati italiani di nuoto presso il Centro Vacanza Marcegaglia a Vieste (FG).

Inoltre l’Associazione ha promosso l’organizzazione di :

Progetto H-SPORT per atleti diversamente abili per le discipline dell’atletica leggera nelle scuole della città di Manfredonia, Torremaggiore, Mattinata;