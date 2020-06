Il “caso Tortora”, il 17 giugno 1983 l’arresto

Roma, 17 giugno 2020. Sono passati 37 anni dall’arresto diconduttore, autore televisivo, attore, giornalista e politico italiano. Il nome di Tortora è del resto ricordato per il clamoroso caso di malagiustizia di cui fu vittima e che fu poi denominato “ caso Tortora “. Come riporta“Tortora fu accusato, su richiesta dei procuratori Francesco Cedrangolo e Diego Marmo, dal giudice istruttore, il magistrato Giorgio Fontana, di gravi reati, ai quali in seguito risultò totalmente estraneo, sulla base di accuse formulate da soggetti provenienti da contesti criminali; il 17 giugno 1983 fu per questo arrestato e imputato di associazione camorristica . Dopo sette mesi di reclusione , nel gennaio del 1984 , fu liberato, ma il 17 settembre 1985 i due pubblici ministeri del processo, Lucio Di Pietro e Felice di Persia, lo fecero condannare a dieci anni di carcere. La sua innocenza fu dimostrata e riconosciuta il 15 settembre 1986 , quando venne infine definitivamente assolto dalla Corte d’appello di Napoli “. Durante questo periodo, Tortora fu eletto europarlamentare per il Partito Radicale , di cui divenne anche presidente.

Tortora morì nel 1988, un anno dopo la sua definitiva assoluzione.