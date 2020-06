Il Covid ha fatto sparire l’acqua santa dalle chiese? C’è il gel brevettato

Foggia, 17 giugno 2020. “Il virus ha tolto l’acqua santa dalle chiese? No problem, venite pure a S. Giovanni Battista: abbiamo brevettato la formula per benedire il gel disinfettante che i fedeli trovano entrando in chiesa, abbiamo testato il gel benedetto su alcuni fedeli e verificato che funziona”. Lo scrive su facebook, parroco della chiesa di

“Ma attenzione, per i cristiani buoni: u gel benedett funzion, purefc i mane e pur u cor. Pi cristian che vivono malamend: u gel benedett funzion u stess. Ma statv attind pcche’ pot provoca’ l’ustione”. Lui, che è di Padova, usa l’espressione in dialetto foggiano per dire che il gel “funziona, purifica le mani e pure il cuore, questo per i cristiani buoni, per i cristiani che vivono malamente funziona lo stesso ma può provocare l’ustione”. Riti benedetti ai tempi del Covid-19, con ironia e tanti fedeli che lo seguono e l’hanno seguito durante le dirette social, nel lungo periodo di distanza tra la chiesa e i suoi fedeli.