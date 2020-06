Il Napoli si gusta la Coppa Italia: Juve ko ai rigori

Gigi non può niente poi ai rigori, mentre la Juve spreca i primi due con Dybala e Danilo. Si tratta della prima Coppa Italia assegnata senza tifosi, ma con curiosa scenografia da videoclip musicale ad uso delle tv. “Alla fine sono i rigori a decidere il match e il Napoli raccoglie quanto seminato: Meret para Dybala, Insigne è freddissimo, Danilo sparacchia in tribuna, Politano segna, Bonucci finalmente la mette dentro, Maksimovic-gol centrale e potente, Ramsey spiazza il portiere e poi Milik fa esplodere Napoli. Giusto così, Gattuso sta costruendo una creatura interessante, mentre in casa Juve adesso c’è da preoccuparsi: è il secondo trofeo stagionale che sfugge e la ripartenza è molto più complessa di ciò che si immaginava“, riporta La Gazzetta dello Sport.