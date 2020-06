Il Pescara “Ex capo Mobile Muriana tenta il suicidio: era atteso in tribunale”

“L’ex capo della squadra mobile, Pierfrancesco Muriana (attuale Dirigente del Commissariato di P.S. di Manfredonia,ndr), haquesta mattina dalle parti di Francavilla al Mare, per la precisione nel parcheggio dello stadio. Proprio stamane doveva essere interrogato, alla procura di Pescara, come indagato in merito all’inchiesta per calunnia che è stata aperta a suo carico nell’ambito del processo sulla tragedia dell’hotel Rigopiano“. Lo rende noto ““.

“L’uomo, però, non si è presentato all’appuntamento ed è stato trovato privo di sensi dentro la sua auto: avrebbe cercato di uccidersi con il monossido di carbonio“. Lo riporta Il Pescara.

(La mia personale vicinanza all’uomo, che ho conosciuto personalmente, al netto delle indagini – indagini – in corso. “Forza Dottore”. Giuseppe de Filippo, Manfredonia 17 giugno 2020).