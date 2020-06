La Puglia cerca “medici sentinella” per scovare casi di Covid

La Regione Puglia cerca ‘medici sentinella’ per scovare casi di Covid-19. Per questo è stato pubblicato un bando:, che una volta arruolati andranno a comporre la graduatoria dei ‘’. “Questi – si legge, infatti, nell’avviso – avranno il compito di svolgere attività di sorveglianza in potenziamento alla”, il sistema per rilevare i casi di influenza stagionale. Poggiandosi sulla stessa infrastruttura e coordinato dall’Osservatorio Epidemiologico Regionale, quindi, il gruppo dei ‘medici sentinella’ avrà l’obiettivo di intercettare in modo precoce, nel periodo estivo, un eventuale segnale di ripresa della circolazione virale. Questo sistema comunque, spiegano dalla Regione, non andrà a sostituire la sorveglianza epidemiologica svolta di routine dai dipartimenti di Prevenzione delle Asl e il normale iter diagnostico.

Fonte: telebari