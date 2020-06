Manfredonia, “Parità reale in tutti i sensi, unica strada contro la violenza”

, 17 giugno 2020. “NO! ALLA VIOLENZA SULLE DONNE, NO! ALLA VIOLENZA SUGLI UOMINI, SI! ALLA DENUNCIA.. Dove istituzioni sorde non degnano il “cornuto/a” di una piccola indagine che attesti la verità istituzionale cosa semplice, visto che il cornuto è l’ultimo a saperlo.

Aiutiamo il potere esecutivo a posizionarsi al centro della bilancia, unica strada affinché, chi subisce soprusi sappia che LA LEGGE E LA SUA APPLICAZIONE SONO UGUALI PER TUTTI e non pensi di farsi giustizia da solo, cosa ormai di senso comune dei cittadini viste le quotidiane NEWS. Alle femmine/femministe (non certo le Donne) ricordate che un giorno sarete mamme e nonne ed i vostri nipoti non sono esonerati dal passare queste situazioni che difficilmente riusciranno a sostenere o certificare come ho fatto io, passando, come se non bastasse bugiardi o/e violenti. In questa storia realmente vissuta, mancano ancora situazioni possibili di vita quotidiana come: allontanamento dai figli, affidamento dei propri figli al traditore (bugiardo) che racconterà altre bugie ai minori (plagiandoli), buona uscita con mantenimento, allontanamento da casa, ecc.

A tutti i maschi/maschilisti propensi alla violenza sulle donne, sappiate che vostra figlia o nipote potrà subire ciò che voi oggi fate. Non siete certo degli Uomini o migliori delle Femministe.

A TUTTI I MIEI CONCITTADINI:

– Promuovete la libertà di ogni individuo UOMO e DONNA perché ognuno è essenziale all’altro (la vita non è tifoseria).

– Promuovete e pretendete il pieno rispetto reciproco nella libertà di scelta e consapevolezza.

– Promuovete e pretendete l’applicazione equa della GIUSTIZIA è un vostro diritto!

Non vergognatevi se siete e/o siete stati “cornuti” non avete colpa i vostri partner non sono/erano UOMINI o DONNE ma solo FEMMINE e MASCHI senza dignità e amore.

L’ AMORE E’ ALTRUISMO, NON EGOISMO.

CHI TACE NELL’EGOISMO PROMUOVE IL MALE, ED IL MALE NON LO ESCLUDERÀ”.

(Manfredonia, Cittadino: 17 giugno 2020).