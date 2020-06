Maturità a Foggia “Ho paura che con questa mascherina i prof non riescano a sentirmi”

(oggiscuola) “Ho paura che con questa mascherina i professori non riescano a sentirmi”. “Sono molto emozionata, ho la voce che mi trema e ho paura che con questa mascherina i professori non riescano a sentirmi”. È il timore di, pochi minuti dopo il via agli esami di maturità, cominciati con le norme anti-Covid anche in Puglia. A Foggia c’è grande tensione tra gli studenti per la maturità Covid, fra termoscanner, gel igienizzanti e percorsi da seguire per entrare in aula. “Abbiamo atteso tutto l’anno questo momento – hanno spiegato alcuni – ed è brutto pensare di non poter abbracciare i nostri professori che ci hanno seguiti durante tutto il percorso scolastico”. Ora toccherà agli altri vivere la maturità Covid, sperando che il prossimo anno gli esami saranno svolti come tutti gli anni. Fonte: oggiscuola