– Lo stadio Olimpico di Roma assegnerà stasera alle ore 21 il primo titolo italiano dell’era post- Coronavirus : la Juventus di Maurizio Sarri , infatti, dopo aver eliminato illo scorso 12 giugno, cercherà di mettere le mani sulla 14ªdella propria storia. Il Napoli , dal canto suo, dopo aver interrotto il cammino dell’di, punta a mettere in bacheca il trofeo numero 6.

Napoli-Juventus è in programma stasera alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma e sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Rai 1. Inoltre sarà disponibile in streaming sulla piattaforma Rai Play e in differita su Rai Replay.

Napoli-Juventus: le formazioni ufficiali

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Cristiano Ronaldo, Douglas Costa. All.: Sarri.

ARBITRO: Doveri di Roma.

ASSISTENTI: Paganessi e Alassio.

IV UOMO: Calvarese.

VAR: Irrati

AVAR: Schenone.