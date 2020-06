Puglia, obbligo di CIS per strutture ricettive non alberghiere

Bari, 17 giugno 2020. La Giunta Regionale, nella seduta del 26 maggio 2020, ha stabilito con apposita deliberazione, l’obbligo di indicare e di pubblicare il Codice Identificativo di Struttura (CIS) per le strutture ricettive non alberghiere a partire dal 1° luglio 2020, per ogni singola unità immobiliare pubblicizzata con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all’uopo utilizzato.

Per tutte le strutture extralberghiere già esistenti e registrate al DMS alla data di pubblicazione della DGR N° 22/2020, il sistema provvede automaticamente ad attribuire il Codice Identificativo di Struttura (CIS). Il CIS è riportato sulla Comunicazione dei Prezzi e dei Servizi (CPS) in corso di validità. Per le strutture extralberghiere avviate e registrate nel DMS dopo la pubblicazione della DGR N° 22/2020, il sistema provvede ad attribuire il Codice Identificativo di Struttura (CIS) al momento della convalida della Comunicazione dei Prezzi e dei Servizi (CPS).

In allegato le modalità per effettuare la comunicazione