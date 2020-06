Regione Puglia,gli immobili da vendere nell’anno 2020

Foggia, 17 giugno 2020. La Giunta regionale approva il “Piano alienazione immobili del patrimonio disponibile”, esercizio finanziario 2020. Trattasi di beni non utili all’attività istituzionale. Obiettivo politico è il risparmio della spesa e possibile aumento delle entrate mediante dismissione di cespiti non produttivi e onerosi da conservare : i cosiddetti rami secchi. Pertanto è stata compilata la lista delle strutture immediatamente vendibili in quanto risultano prive di utilizzo,libere da occupazioni,regolari sotto il profilo catastale ipotecario e edilizio. Di conseguenza a ogni effetto giuridico commerciabili.

L’elenco menziona di ciascun immobile le caratteristiche principali : luogo,tipizzazione urbanistica, valore immobiliare,eventuali vincoli,eccetera. Stabilita una gara pubblica per le offerte di acquisto, riducendo il prezzo a base d’asta di un decimo qualora il bando risulterà deserto per due volte. L’Avviso verrà pubblicato sul Bollettino ufficiale regionale, nell’albo pretorio telematico degli home page dei Comuni ove insistono i rispettivi immobili e su due quotidiani cartacei a diffusione nazionale e due a diffusione locale,oltre che ulteriori iniziative di comunicazione della procedura di vendita.

Tra i beni patrimoniali da vendere ci sono :

– Masseria Dolce Morso territorio di Mottola(Taranto) euro 569.000,00

– C.A.R.F. Amendola(residenza agricola con Chiesa e deposito) in zona Manfredonia(Foggia) euro 111.000,00

– Locale ex Opera Universitaria nella città di Bari euro 593.600,00

– Appartamento ex Apt in Foggia euro 304.000,00

– Terreni agricoli ubicati in provincia di Foggia il cui prezzo oscilla da un minimo di 9,29 euro a massimo 1087 euro.

A cura di Nino Sangerardi, 17 giugno 2020.