San Severo e la casella contesa per le regionali, Fi non vuole perdere la leadership

Foggia, 17 giugno 2020. La tela delle liste per le regionali deve sciogliere alcuni nodi in Capitanata per avviarsi alla definizione. I grandi centri sono quelli in cui avvengono le maggiori incursioni di segretari, coordinatori di partiti e movimenti in cerca di candidati. Per esempio a S. Severo passa in rassegna le possibilità Italia in Comune, che può forse indirizzarsi su un medico del luogo,i, senza nessun riscontro ufficiale, finora, né sulla scelta, né sull’impegno. Due premesse. Il Pd ha già costruito, più o meno, il suo elenco di nomi, nella cittadina dell’alto Tavoliere c’è l’avvocatoe per ‘Il nuovo Ulivo’, civica collegata ad Emiliano,. Il M5s ha celebrato le primarie su Rousseau, fra gli 8 ci sono due sanseveresi,tecnico informatico e. Sia il centrosinistra che il M5s hanno il loro presidente.

Il pacchetto da aprire per capire la sorpresa è quello del 2015 quando in ‘Emiliano sindaco di Puglia’ correvano, con grande competitività, Leo Di Gioia, che ora guarda al centrodestra, e Gigi Damone che ha sfiorato i 3mila voti nella sua città (6300 circa nella circoscrizione) e che non avrebbe alcuna intenzione di candidarsi. Difficile da prevedere dove queste preferenze possano indirizzarsi, ma è un terreno che il centrosinistra va esplorando.

Il rebus di S. Severo riguarda la casella di Forza Italia. Il contesto territoriale conta, come i mezzi del candidato, l’onda del momento, il traino del simbolo. In particolare, il più grande centro dell’alto Tavoliere non ama essere “colonizzato”, nemmeno dalla distanza di pochi chilometri. Da giorni è partita la girandola dei nomi forzisti per le regionali che ruota intorno a quello di Rosa Caposiena, consigliere comunale, candidata alle politiche nel 2018. Qualcuno pensa che possa impegnarsi in lista, se non lei, suo padre, Fernando Caposiena. Magari siamo nel campo della fantapolitica, ma sono due punte di diamante di Fi, c’è da capire quanta intenzione abbiano di lasciare il passo, o la leadership del centrodestra, ad un concorrente. Il confronto con il 2015 su S. Severo non registra risultati di particolare spicco per la coalizione locale. Fi, con Rosa Caposiena, si è distinta, fra le tante iniziative avviate, per l’impegno in un movimento trasversale contro l’impianto di compostaggio, battaglia che vede protagonista, fra gli altri, il consigliere del M5s Gianfranco Di Sabato e molti altri attivisti, cittadini, associazioni dalle cui fila arriva, per esempio, Luigi Lacci.

Il partito di Raffaele di Mauro, coordinatore provinciale, a S. Severo corteggia Roberto Fanelli, che ha abbandonato il Carroccio dopo che 5 anni fa ottenne oltre 1000 voti sotto il simbolo di ‘Noi con Salvini’. Non ha ancora sciolto la riserva sulla sua candidatura. L’ambita casella di Forza Italia parrebbe contesa anche da Angelo e Napoleone Cera. Da non dimenticare la corsa di Cera Angelo alle politiche del 2018 con il centrodestra, quando un profluvio di voti grillini annientò politicamente molti altri aspiranti al seggio in Parlamento. Venne eletta fra i candidati uninominali Carla Giuliano. Che si voglia ripetere l’operazione consacrando Napoleone come rappresentante di quel territorio da S. Marco in Lamis? Un’ ipotesi.

Ma i grillini scendono con due nomi, come detto, Lacci e Romito, alle regionali scorse hanno ottenuto il 25,8%, 7 punti in più della percentuale provinciale, il loro è risultato primo partito alle europee, delle politiche abbiamo già detto. I pentastellati si stanno attrezzando sia perché avevano lista e presidente pronti da prima del Covid-19, sia perché lo spirito “olimpionico”, come lo definisce qualcuno di loro, si estende anche a Foggia dove, accanto al nome di Rosa Barone, consigliere regionale uscente, si schierano Mario Dal Maso, Guglielmo Lecce, Francesco Paolo Sebastiani, foggiani, il secondo originario di Manfredonia, ben radicati sul territorio, adeguatemente pronti a partire per la campagna elettorale.

S.Severo è terra di due storici consiglieri regionali Cecchino Damone, padre di Gigi, e di Dino Marino, tre volte eletto in via Capruzzi, oggi in Italia Viva e che per questa tornata non avrebbe nessuna intenzione di candidarsi. Com’è noto il partito di Renzi sta cercando un presidente per la Puglia. Secondo le ultime indiscrezioni avrebbe perso quota il nome di Ivan Scalfarotto per un ritorno di Teresa Bellanova, e anche l’accordo con ‘Azione’ di Calenda non sarebbe più una priorità. Mira ad una lista competitiva il partito di Renzi – che ancora non si sbilancia, nemmeno ufficiosamente, né sulla presidenza né sulle liste- con una propria identità, capace di aggregare anche con accordi ad ampio raggio.