Sikoski “Vi spiego chi è un Incursore, attività e sacrifici interiori”

, 17 giugno 2020. “L’ Incursore , visto da fuori del Reparto, potrebbe sembrare un quasi militare in quanto, ad occhio superficiale, non evidenzia l’atteggiamento formale tipico dei militari. Ma nel lavoro emergono le doti intrinseche dell’Incursore. Sempre in prima linea, più di tutti gli altri militari.

Non bada al sacrificio, dolore e privazioni perché abituato a conviverci. Grazie al duro addestramento resiste al dolore molto più di ogni persona comune. Gli addestramenti nei vari ambienti naturali porta l’Incursore ad essere coriaceo e ad emergere, quando il lavoro è particolarmente ostico per tutti gli altri. Ritengo che vi sia un sacrificio particolarmente odioso per un Incursore: non poter estrinsecare con i familiari i dubbi e le gioie della nostra professione, la famiglia un giorno forse saprà”.

Sikoski

(Messaggio a StatoQuotidiano.it, 17 giugno 2020)