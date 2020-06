“Sono estraneo alla vicenda di Rigopiano”, Muriana è fuori pericolo

(ANSA) – PESCARA, 17 GIU – “Sono estraneo alla vicenda di Rigopiano“. È la sintesi del biglietto rinvenuto nell’auto, un vecchio modello di auto Diesel di proprietà del padre, che l’ex capo della Mobile di Pescara Pierfrancesco Muriana ha utilizzato per tentare di togliersi la vita nei pressi di una discarica di Francavilla al Mare (Chieti). Muriana ha ribadito la sua estraneità alla vicenda di Rigopiano: ha affermato di non essere stato al corrente della prima telefonata arrivata in Prefettura dall’hotel che dava l’allarme. Ora le condizioni dell’ex capo della Mobile di Pescara sono stabili ed è fuori pericolo di vita. Muriana all’epoca della tragedia era il capo della Squadra Mobiloe di Pescara.. Questa mattina era atteso in Procura a Pescara per essere ascoltato come indagato per calunnia nei confronti di alcuni carabinieri forestali a seguito della sua denuncia contro di loro, poi archiviata. Le Procure di Chieti e di Pescara hanno iniziato un coordinamento investigativo, e sequestrato il biglietto, a seguito dell’apertura di fascicolo di indagine sull’accaduto. (ANSA).