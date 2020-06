Traghetti, alle Isole Tremiti con mascherina e distanza di sicurezza

) Partono i collegamenti estivi dei traghetti per le isole in una stagione che si annuncia con molte incognite tra misure anti-Covid, crisi economica e le solite polemiche sulle tariffe. Gli armatori non nascondono le difficoltà, ma ostentano ottimismo. Alle Isole Tremiti con mascherina e distanza di sicurezza. Cosi si viaggerà nei prossimi giorni sulle imbarcazioni che effettuato i collegamenti via mare con le Isole Tremiti. “I nostri servizi inizieranno il 18 giugno”,, la ditta che effettua i collegamenti via mare con le Diomedee da. “Su tutte le nostre imbarcazioni – sottolinea Angelicchio – tutti i dipendenti saranno dotati dei dispositivi di sicurezza individuali mentre i clienti che saranno al coperto dovranno indossare le mascherine e osservare la distanza di sicurezza prevista dalla normativa. Non è obbligatoria, invece, la mascherina per chi viaggia sul ponte all’aperto. Siamo fiduciosi – dice l’armatore – perchè stiamo ricevendo alcune prenotazioni. è naturale che dovremo imbarcare meno clienti degli scorsi anni. Abbiamo navi che portano 180 a 600 persone: avremo una riduzione di circa il 20 per cento, ma nel caso aumentassero le prenotazioni stiamo anche pensando alla possibilità di fare doppie corse”. Fonte: metronews