Vicenda compostaggio, Giuliano Barone “Gravi responsabilità Enti”

, 17 giugno 2020. “A margine di ogni ed ulteriore considerazione politica circa l’inopportunità della realizzazione di una tipologia di impianto come quello in oggetto – dalla Sentenza n. 740/2020 emessa dal TAR Puglia – Bari emergono una serie di gravissime responsabilità politiche di tutti gli Enti in indirizzo alle quali ci auguriamo si possa trovare immediato ed idoneo rimedio”.

Questo uno dei passaggi salienti della nota che la parlamentare di San Severo del Movimento 5 Stelle, Carla Giuliano, e la consigliera regionale M5S Rosa Barone hanno inviato al Presidente della Regione Puglia, al Presidente della Provincia di Foggia e al Sindaco del Comune di San Severo, in merito alla Sentenza 740/2020 del TAR Puglia – Bari sul contezioso insorto tra il Comune di San Severo e la Ditta Saitef s.r.l. per la realizzazione a San Severo di un impianto di compostaggio per il trattamento di 60.000 tonnellate della frazione organica dei rifiuti.

Per Giuliano e Barone “a causa delle gravi inadempienze poste in essere innanzitutto dalla Provincia di Foggia in sede di istruttoria del procedimento finalizzato al rilascio della autorizzazione unica, all’attualità, a quanto pare, non vi è stata alcuna concreta valutazione edilizia delle opere da realizzarsi in esecuzione del provvedimento autorizzatorio rilasciato il 31 gennaio 2017 dalla Provincia di Foggia.

Oltre agli aspetti legati alla salute e all’impatto ambientale di un simile impianto sul nostro territorio, ciò che va rimarcato in questa sede, e che impone un deciso intervento politico a tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini, è l’ulteriore dato grave e allarmante per cui l’istruttoria posta in essere dalla Provincia di Foggia è risultata sostanzialmente monca, in quanto non è stata estesa agli aspetti edilizi. Dunque la realizzazione di un impianto di compostaggio così imponente è stata autorizzata senza effettuare alcuna valutazione tecnica ed alcun controllo dal punto di vista edilizio. Non può consentirsi, in una materia così delicata anche per la privata e pubblica incolumità come quella edilizia, che venga realizzata un’opera così imponente nell’assoluta mancanza di ogni elemento tecnico da parte della Pubblica Amministrazione”

– proseguono le due esponenti del Movimento 5 Stelle. Per la parlamentare e la consigliera regionale del M5S “Regione Puglia, Provincia di Foggia e Comune di San Severo, hanno collezionato una serie di responsabilità e di errori amministrativi che rendono oggi la questione di difficile gestione.

Nella nota che abbiamo indirizzato al Presidente della Regione Puglia, al Presidente della Provincia di Foggia e al Sindaco del Comune di San Severo, abbiamo effettuato una serie di osservazioni e posto una serie di quesiti. Il nostro auspicio e l’invito che rivolgiamo agli enti interessati e di cui ci facciamo promotrici è di rendersi disponibili a partecipare ad un incontro pubblico, aperto a tutte le associazioni che si mostreranno interessate, agli attivisti e cittadini tutti, per valutare i rimedi che ciascuno vorrà proporre a tutela del nostro territorio”.