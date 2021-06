Battiti live. Dal 25 giugno 150 esibizioni in 16 città pugliesi (CALENDARIO)

Battiti Live, probabilmente l’unico appuntamento televisivo dell’estate musicale italiana, che per il secondo anno si svolgerà nella splendida cornice del Castello Aragonese di Otranto ma con ben 15 straordinarie esibizioni “on the road” in altrettante suggestive e talune volte televisivamente inedite location pugliesi, ovvero: STATOQUOTIDIANO.IT. Bari, 17 giugno 2021. Mancano solo dieci giorni all’inizio della diciannovesima edizione del, probabilmente l’unico appuntamento televisivo dell’estate musicale italiana, che per il secondo anno si svolgerà nella splendida cornice del Castello Aragonese dima con ben 15 straordinarie esibizioni “on the road” in altrettante suggestive e talune volte televisivamente inedite location pugliesi, ovvero:

Polignano a Mare, Vieste, Barletta, Grottaglie, Santa Maria di Leuca, Martina Franca, Gallipoli, Gravina in Puglia, Fasano, Giovinazzo e poi ancora Taranto, Bari, Brindisi, Foggia e Lecce.

Rispetto al 2020 c’è un’importante novità: quest’anno lo show della radio del sud tornerà ad essere trasmesso in diretta su Radio Norba, Radio Norba Tv e Telenorba. Cinque serate spettacolari: 25, 27 e 29 giugno, 1 e 3 luglio, a cui seguirà una puntata compilation. E da metà luglio, confermatissima anche quest’anno, la trasmissione in prima serata su Italia 1 oltre che in replica su Mediaset Extra ed Italia 2.

Il tutto anche on demand su Mediaset Play mentre su Infinity saranno trasmessi in esclusiva altri contenuti esclusivi targati Battiti Live. Quasi due mesi di musica in tv. E che musica! Il meglio della scena italiana e internazionale. “E’ un cast spettacolare”, anticipa il presidente di Radio Norba Marco Montrone. “Il nostro show ha raggiunto da tempo uno standard qualitativo internazionale, ma quest’anno siamo riusciti persino a migliorarlo. Sono davvero orgoglioso di annunciare un cast artistico di questo livello, è il nostro modo per festeggiare, con tutti gli italiani, i 45 anni di Radio Norba con l’auspicio che stavolta sia per davvero un anno di rinascita per tutti, in cui si possa tornare in sicurezza a fare musica e spettacoli dal vivo di ogni genere”.

Ecco il cast dell’evento più atteso dell’estate musicale italiana e che da quest’anno sancisce la partnership con un altro brand iconico dell’estate italiana, il Cornetto Algida, che sarà title sponsor del Radio Norba Cornetto Battiti Live 2021. Foltissima sarà quest’anno la componente internazionale del cast artistico composto dalla Radio del Sud: da Bob Sinclar a Purple Disco Machine, da Sophie and the Giants ad Alice Merton, da Topic a Joel Corry, da Alvaro Soler ad Oscar Anton, e poi tornerà anche quest’anno Dotan. Non da meno i rappresentanti del patrimonio culturale italiano rappresentato in tutti i generi: in ordine sparso, Fedez con Orietta Berti, Emma Marrone con Loredana Bertè, J-Ax con Jake la Furia, Boomdabash con Baby K, Takagi & Ketra con Giusy Ferreri, Nina Zilli con Clementino, Rocco Hunt con Ana Mena, Noemi con Carl Brave, Nek, Fred De Palma, Annalisa, Irama, Alessandra Amoroso, Ermal Meta, Mahmood, Sangiovanni, Gazzelle, Francesca Michielin, Capo Plaza, Elettra Lamborghini, Colapesce Dimartino, Anna Tatangelo, The Kolors, Coma Cose, Gaudiano, Rkomi, Mara Sattei, Lorenzo Fragola, Federico Rossi, Deddy, Shade, Aka7even, Sottotono, Gaia, La Rappresentante di Lista, Boro Boro con Cara, Gio Evan, Jasmine, Tancredi, Mr. Rain, Gigi D’Alessio, Michele Bravi, Il Tre, Aiello, Ernia, Braco con Luna, Icon 808 con Didi e Siciliano, Shiva, Emma Muscat, Astol, Pinguini Tattici Nucleari, Cedraux, Arisa, Vhelade, Enula, Malika Ayane, Lil Jolie, ma non mancheranno altre sorprese che si aggiungeranno nel corso della kermesse.

“Insieme a questo cast stellare Radio Norba ed Italia 1 restituiranno a tutti gli italiani dalla bellissima Puglia momenti di allegria e spensieratezza, per riassaporare il gusto dell’estate, di questa nuova estate che tutti meritiamo di vivere con più fiducia per il futuro”, conclude Marco Montrone.

Anche quest’anno lo show sarà condotto da Alan Palmieri, direttore artistico di Radio Norba e del Radio Norba Cornetto Battiti Live, e dalla showgirl Elisabetta Gregoraci. “Abbiamo una gran voglia di incontrare la nostra gente e i nostri artisti preferiti”, dice Alan Palmieri.

“Anche quest’estate grazie al lavoro di tutta la squadra di Battiti faremo battere il cuore della musica. Avremo i migliori, i cantanti e i gruppi che tutti vogliamo ascoltare. E tutti loro hanno la nostra stessa voglia di salire sul nostro palco, di suonare e cantare dal vivo, davanti al pubblico che sarà lì presente, ma anche per i milioni di spettatori che ci seguiranno in radio, in tv, sul web, sui social”.

“Come tutti sapete per me è stata una stagione televisiva intensa, ma l’idea di poter risalire anche quest’anno sul palco di Battiti mi ha dato una carica incredibile nel corso dell’inverno, il pensiero che volava all’estate e alla musica è stato per me importante per concludere al meglio tutti gli impegni”, aggiunge Elisabetta Gregoraci. “Radio Norba e Battiti per me sono ormai famiglia, questa è la mia quinta edizione. Siamo un gruppo fortissimo e vogliamo che sia una festa, vogliamo divertirci e divertire, faremo in modo che gli italiani trascorrano sei meravigliose serate di musica. Non vediamo l’ora di cominciare”.

E carica è anche l’intera squadra produttiva televisiva. Regista dello show Luigi Antonini, storica firma della regia di X Factor e reduce dal successo di Felicissima Sera con Pio e Amedeo su Canale 5. Luigi Maresca ancora una volta alla scenografia e Massimo Pascucci alla fotografia. Ci saranno anche l’autore Marco Pantaleo, con la collaborazione di Antonio Tocci, e Pasquale Sabatelli per il casting artistico. La direzione tecnica è come sempre di Dino D’Alessandro. Clonwerk e “Un’idea” cureranno anche quest’anno la creatività, Dinamo Film in collaborazione con International Sound firmerà le esibizioni on the road con la regia di Mario Bucci. Direzione esecutiva come sempre affidata alla Music Art Managment di Carlo Gallo.

Confermato infine il corpo di ballo guidato da Federica Posca, con la partecipazione, tra gli altri, di Tommaso Stanzani, ballerino del cast di Amici 2021, e Christian Roberto, attore e ballerino, protagonista del film “Sulla stessa onda” su Netflix, che ha riscosso grande successo tra i giovani.

Anche quest’anno il Radio Norba Cornetto Battiti Live sarà supportato da brand italiani ed internazionali di primissimo livello. Fra tutti Coca-Cola, main sponsor e brand iconico di livello globale nel cuore di intere generazioni. Gold sponsor e fornitore tecnico ufficiale Givova. Non mancheranno top brand del territorio: Gruppo Megamark con i supermercati Dok e Famila, Carta Wow, Acqua Orsini, Deliziosa, P. Petroli e Sinisi. Hair Sponsor ufficiale, Wella Professionals.

Lo spettacolo andrà in scena su un grande palco di circa 30 metri di fronte e 12 di altezza, con una doppia estensione per avvicinare gli artisti al pubblico presente su due tribune disposte a formare un grande cuore, oltre 150 metri quadri di megascreen led ad alta risoluzione gestiti da 3 media server. A fare da cornice, un eccezionale gioco di luci alimentato da 790 proiettori di ultima generazione, di cui 400 a testa mobile, controllati da più consolle digitali sincronizzate tra loro e in armonia con ulteriori disegni luminosi creati da led dinamici, anch’essi gestiti da mediaserver. Inoltre, a rendere ancora più suggestiva l’atmosfera, sarà realizzato un video mapping sulla facciata del castello.

Per il trattamento dell’audio saranno impiegate più consolle digitali ai massimi livelli tecnologici, con impostazioni e configurazioni supportate da sistemi di controllo della qualità avanzati. Anche la ripresa video destinata al servizio televisivo sarà supportata dalle migliori tecnologie disponibili, accuratamente selezionate per assicurare la migliore qualità dell’immagine in 4K, con una regia mobile di 105 metri quadri per il coordinamento di 15 telecamere.

Allo spettacolo potranno assistere circa 400 persone, con posti a sedere preassegnati su una tribuna fronte palco, nel pieno rispetto di tutte le disposizioni previste dal protocollo anticovid. L’ingresso è come sempre gratuito, ma su prenotazione su www.radionorba.it.

Radio Norba, la radio del sud, è la prima Superstation al Sud e nel 2020 si conferma leader assoluta in Home Area superando per ascolti anche tutte le reti nazionali. L’attuale area di diffusione comprende Puglia, Basilicata, Molise, Abruzzo, Campania e parte del Lazio.

Anche Radio Norba Tv per il 2020 si conferma in vetta alla classifica come prima Tv musicale in Home Area, conquistando il quarto posto nel ranking nazionale. Il canale è visibile in digitale terrestre al canale 19 in home area e in tutta Italia in chiaro al canale 730 di Sky, oltre che in streaming su sito e App Radio Norba, disponibile per iOS e Android.

Dal 31 maggio l’emittente ha una nuova sede, il “The Heart”, che si estende su una superficie di oltre 3mila mq e dispone tra l’altro di un contenitore per eventi live, digital rooms per la creazione di contenuti digitali e di 4 nuovi studi per le dirette.

La piattaforma Radio Norba si arricchisce di 4 nuove Radio Digitali: Radio Norba Italiana, Radio Norba Battiti, Radio Norba Joy e Radio Norba Amore. L’intera offerta editoriale è accessibile in audio (Fm, Dab, streaming web e app, smart speaker), in video (Ddt, Sky, Hbbtv,streaming web e app) e sui social (Instagram, Facebook, Youtube, Twitter).