Calcio: Bari, è Mignani il nuovo allenatore

(ANSA) – BARI, 17 GIU – Il Bari ha ingaggiato il nuovo allenatore: è Michele Mignani, ex Modena. L’accordo siglato dal tecnico ligure con il presidente Luigi De Laurentiis e con il ds Ciro Politico è annuale (fino al prossimo giugno 2022), con prolungamento automatico in caso di promozione.

Nelle prossime ore saranno completate le formalità burocratiche legate al tesseramento.

https://youtu.be/_HG-pmbOmBU

Genovese, classe 1972, Mignani ha giocato da calciatore nella Samp, nella Spal e nella Pistoiese. Da allenatore ha mosso i primi passi nelle giovanili senesi, poi a Latina come collaboratore del tecnico Beretta e poi di Breda. La prima esperienza in panchina l’ha fatto nell’Olbia in D, poi nel 2007 è stato alla guida del Siena, mentre nelle ultime due stagioni è stato a Modena (nel torneo appena concluso è stato eliminato ai play off dall’Albinoleffe).

Mignani preferisce il modulo 4-3-1-2, ma è molto duttile e nell’ultimo torneo ha adottato anche il 4-3-3. In attacco, nell’esperienza emiliana, ha adottato quasi sempre un centravanti torre-boa. (ANSA).