Candidato civico? No grazie, il centrodestra a Cerignola punta su Casarella o Grillo

Una campagna elettorale tutta politica in quanto i partiti al loro interno hanno personalità da esprimere. E' questo l'assunto su cui si svolge il tavolo di confronto del centrodestra a Cerignola per le prossime comunali.

I coordinatori provinciali Raffaele Di Mauro, Giandonato La Salandra (il partito è commissariato in Capitanata ma di queste trattative locali si sta occupando La Salandra in pima persona, non Bignami) Daniele Cusmai e Francesco D’Innocenzio cercano di limare le divergenze per mantenere unito il centrodestra.

Non mancano le divisioni, infatti, fra Fi e Fdi in quanto gli azzurri preferirebbero la candidatura di Antonio Grillo- coordinatore del partito dal 2006 fino ad oggi con qualche soluzione di continuità- condivisa orientativamente da civici e centristi.

Ma Fdi non indietreggia rispetto al nome di Gianvito Casarella: “E’ arrivato il momento che la classe politica che ha militato sempre dalla stessa parte in questi anni dia prova della propria capacità amministrativa” dice Giandonato La Salandra, che difende a spada tratta il nome e rivendica una candidatura di “rottura” rispetto allo scioglimento dell’amministrazione Metta.

Lo appoggia anche la Lega. “Casarella e altri hanno lavorato in questi mesi fuori dalle aule consiliari”, ribadisce La Salandra.

Fi paventa il rischio del ballottaggio – quello cui non arrivarono nel 2015 lasciando Sgarro e Metta a contendersi la fascia tricolore- in caso si sgretoli la coalizione e, al primo turno si vada divisi. Il baluardo civico del centrodestra è Francesco De Cosmo con “Insieme per Cerignola”, già assessore nell’ amministrazione Giannatempo che pare deciso a correre da solo.

Il partito di Di Mauro articola anche un discorso complessivo sulle caselle che in tutti in paesi saranno destinate ai sindaci, secondo una logica di compensazione dei candidati di partito.

“Andremo al ballottaggio senza se e senza ma – è sicuro La Salandra- Antonio Grillo è una persona capace e di esperienza, non è che qui stiamo scegliendo il migliore, ma ci giochiamo una campagna elettorale tutta politica in cui, al secondo turno, si possa prendere il voto di tutti quelli che non si riconoscono nel centrosinistra”.

Il Pd scalda i motori con Francesco Bonito candidato sindaco che ha inaugurato con un video la battaglia contro i suoi avversari, con riferimenti a Sgarro e soprattutto a Metta. L’ex sindaco, sempre deciso a candidarsi nonostante i dubbi sull’esito del ricorso in Cassazione, sta intanto passando in rassegna tutte le opere realizzate e inaugurate.

Sgarro annuncia il secondo comizio il prossimo sabato (Bonito domenica) e afferma: “Mentre i dinosauri litigano fra loro noi parleremo di presente e soprattutto del futuro da scrivere per Cerignola”.

Paola Lucino, 17 giugno 2021