Della Patria – Caterino: “Eccoci. Nasce Manfredonia Democratica”

Manfredonia, 17 giugno 2021. “Nasce oggi Manfredonia Democratica, un progetto politico connotato fortemente dalla voglia di riscatto sociale e di rinascita del nostro territorio.

Manfredonia Democratica si propone come un nuovo patto con la comunità sipontina che garantisca per il futuro prospettive di lavoro e di sviluppo per tutti, benessere economico e sociale, migliore vivibilità del contesto urbano e rispetto dell’ambiente, riconoscendo e accogliendo i nuovi bisogni di protezione e di sostegno dei più fragili.

Manfredonia Democratica è aperta ad ulteriori contributi ed alla partecipazione propositiva di quanti (cittadine e cittadini, associazioni, movimenti, forze politiche) vorranno condividere questo progetto per Manfredonia, che si apre alle istanze della territorialità e del civismo”.

Per info e contatti: manfredoniademocratica2021@gmail.com

I coordinatori:

Antonella DELLA PATRIA

Fernando CATERINO