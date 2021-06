“Il commando sparava ad altezza uomo”: pista foggiana sempre più accreditata

Foggia, 17/06/2021 – (gazzettadimodena) L’assalto di San Cesario. Il commando entrato in azione sull’Autosole poco dopo le 20 di lunedì avrebbe potuto uccidere. Per questo, tra le accuse presenti nel fascicolo aperto dalla Procura, è presente anche quella di tentato omicidio.

La Procura ha aperto un fascicolo per rapina pluriaggravata e blocco stradale

Si delineano sempre più i contorni di un’organizzazione di stampo militare, proveniente dal sud – la pista di Cerignola è una delle più accreditate – spregiudicata, composta da più di 10 uomini, con grande disponibilità di denaro e una ferrea disciplina e suddivisione dei ruoli.

Utilizzo di armi lunghe, automatiche come mitragliatori Kalashnikov

Il commando, tuttavia, non ha fatto i conti con il livello di corazzamento dei nuovi portavalori blindati: una volta azionato l’esplosivo, dopo aver bloccato il traffico facendo intraversare camion e incendiando mezzi, i banditi hanno fatto scattare il piano B, quello della fuga. Il blindato in cui erano custoditi due milioni e mezzo, che la ditta Battistolli aveva ritirato da Coopservice, la quale a sua volta aveva prelevato i fondi da caveau di clienti, non si è aperto. E ai banditi non è rimasto che fuggire e fare perdere le proprie tracce, lanciando anche bande chiodate realizzate ad hoc, che non si trovano in vendita e usate in scenari di guerra. (gazzettadimodena)