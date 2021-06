Il treno della dolce vita passa dal Gargano a Matera, lusso e bellezza

È stato presentato il 15 giugno nella stazione di Roma Ostiense il nuovo treno turistico il “Treno della Dolce Vita”.

Si tratta di un nuovo convoglio turistico realizzato dalla Fondazione FS Italiane, nato dalla partnership tra Trenitalia e Arsenale S.p.A, società creata da Paolo Barletta e Nicola Bulgari, focalizzata nel turismo Made in Italy e attiva nella conduzione di un progetto articolato e massivo nel mondo dell’hospitality Italiana.

L’evento di oggi ha dato un assaggio del servizio effettivo che partirà a gennaio 2023.

Cinque treni, 10 itinerari, 14 Regioni attraversate, 128 città toccate, 126mila km: questi i numeri con il quale prenderà via il progetto di turismo lento che coinvolgerà la Penisola da Nord a Sud, tra città d’arte, luoghi simbolo e piccoli borghi.

Il Gargano darà il suo benvenuto per la Puglia, e poi da San Severo a Foggia.

Si potrà scegliere fra 10 itinerari: da Milano a Cortina attraverso la via del Brennero e le vie dell’Amarone; da Milano a Portofino passando per i vigneti del Monferrato e la patria del tartufo; da Roma a Tarquinia passando per la Val d’Orcia e la via Tirrenica;

dalla Città Eterna a Matera, attraverso la Transiberiana d’Italia e la ferrovia del Gargano;

da Palermo a Trapani lungo la costa occidentale della Sicilia; da Palermo a Messina nella Sicilia da bere tra cantine e degustazioni.

Il treno della Dolce Vita promette di far godere i passeggeri del fascino del territorio, ma anche dell’esclusività a bordo con il design elegante delle carrozze, le cabine deluxe, la ristorazione curata da grandi chef e il personale dedicato per offrire servizi luxury.