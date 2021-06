La sanità a Manfredonia e Monte Sant’Angelo, negli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso, si colloca in un panorama più ampio, nazionale, dove la carenza di posti letto è uno degli aspetti più significativi della crisi ospedaliera conseguenza della seconda guerra mondiale e della congiuntura post-bellica, che ricorda una analoga crisi che caratterizzò il primo dopoguerra.

Questa situazione molto precaria diventa ancora più allarmante nell’Italia meridionale, dove alle cattive condizioni degli ospedali esistenti malfunzionanti, si aggiunge la presenza di numerosi altri costruiti, anche tanti anni addietro, e non completati.

In questo contesto, caratterizzato da una totale assenza di ospedali funzionanti nel territorio garganico, si inserisce una nuova struttura, la Clinica Santa Maria di Siponto, che entra in funzione a Manfredonia il 2 febbraio 1957, come riportato anche dalla stampa (“Il Foglietto” – Foggia – anno 42 (1957), n.6 del 14 febbraio, pag. 2). È stata inaugurata con cerimonia solenne, con la benedizione dell’arcivescovo Andrea Cesarano e la partecipazione di autorità politiche e sanitarie locali e provinciali, di medici anche di ospedali vicini e di tantissimi cittadini.

Ciò che non riescono a realizzare comune e Opere Pie viene rapidamente portato a termine da un gruppo di cittadini privati, di medici locali e del capoluogo, con la spinta propulsiva del farmacista Oscar Del Vecchio, che utilizzano uno stabile cittadino preesistente. Il ruolo di presidente è svolto dal dott. Amedeo Del Vecchio.

Vi sono venti camere di degenza ed una capacità di circa 60 posti letto. Il reparto di Chirurgia generale è affidato al prof. Raffaele Del Vecchio che riveste anche il ruolo di direttore sanitario ed il reparto di Ostetricia e Ginecologia al prof. Angelo Grieco. La Clinica diventa un punto di riferimento per tanti bisognosi di assistenza non solo della città ma anche di numerosi centri garganici e del territorio come Monte Sant’Angelo, Mattinata, Vieste, Zapponeta.

Anche se non dotata di un reparto di Medicina, la Clinica Santa Maria di Siponto occupa un posto di rilievo nella storia ospedaliera e della Chirurgia nelle città garganiche. È il primo vero e moderno presidio sanitario dei tempi nostri, essendo dotato, oltre che di una sala operatoria, lavanderia e cucina, anche di servizi che compaiono per la prima volta come quello di anestesia, la sala raggi, il laboratorio di analisi, ai quali si affiancano anche medici specialisti come il cardiologo, l’urologo, l’otorinolaringoiatra, l’oculista.

Nel 1976 la società a responsabilità limitata che gestiva questa casa di cura decide di chiuderla. Le motivazioni vanno ricercate nell’avvio della struttura pubblica ospedaliera San Camillo De Lellis nel 1971, che determina una riduzione dei ricoverati. Soprattutto è verosimile che sia mancato un atto di coraggio per un salto di qualità, con rinnovamento di apparecchiature, ampliamento di organico medico e paramedico, unico modo per adeguare la struttura alle necessità emergenti ed alla concorrenza degli ospedali limitrofi.

Come ho scritto nel titolo, è un evento importante da ricordare, per le motivazioni che ho esposto in precedenza, ma anche per un altro aspetto che emerge da una puntuale ricostruzione storica. È un esempio di una sana imprenditoria privata che non persegue esclusivamente il fine del guadagno, ma si pone anche al servizio della comunità esercitando un’azione vicariante sia di uno Stato in evidenti difficoltà economiche nei primi decenni post-bellici sia delle Opere Pie in forte crisi negli anni immediatamente precedenti alla loro soppressione.

Consentitemi di ricordare che queste mie opinioni concordano anche, ciò che conta molto, con quelle che mi sono state manifestate da tantissimi pazienti o loro parenti, cittadini del territorio, che ho incontrato nel mio lungo esercizio della professione di medico a Manfredonia.

Un misto di gratitudine, riconoscenza, rispetto (l’uso del “don” era molto frequente) e quasi di appartenenza (tanto da sentirmi dire spesso nel raccogliere le anamnesi “sono stato operato alla clinica nostra”).

Infine, tra le testimonianze dirette degli ammalati del nostro territorio vi sono le tavolette votive del Santuario di San Matteo sul Gargano che ci ricordano malattie, traumi, ricoveri in ospedale ed interventi chirurgici. Sono un libro aperto che raccoglie storie ordinarie di vita quotidiana personali, intime, sobrie. Su una di queste è scritto: Quitadamo Michele nato a Monte S. Angelo operato 28-10-61 per lurgio allo stomaco Ricevuta la grazia di S. Matteo ricoverato alla clinica di santa maria di siponto manfredonia (foggia).

Ancora oggi, dopo tanto tempo, la Clinica Santa Maria di Siponto rappresenta per molti una luce, in un periodo difficile e buio, entrata a far parte dei ricordi e degli affetti personali.

Lorenzo Pellegrino