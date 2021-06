L’Italia concede il bis. Battuta anche la Svizzera e azzurri agli ottavi

STATOQUOTIDIANO.IT. Nuova grande prestazione della Nazionale Italiana di Roberto Mancini che batte meritamente anche la Svizzera di Petkovic per 3a0 e conquista con un turno di anticipo la qualificazione agli ottavi di finale di Euro2020.

Fluidità di manovra, coralità, palleggio e una marcata identità di gioco, gli ingredienti che fanno della nostra selezione, una delle concrete protagoniste della rassegna continentale. Gara sempre saldamente in controllo e dominata a centrocampo da Insigne e soci che si accende dopo le prime necessarie fasi di studio.

La gioia del gol illusorio del capitano Giorgio Chiellini arriva al 19′, annullato poi giustamente al Var per un leggero tocco di mani.

Lo stesso difensore successivamente esce per un infortunio muscolare (dentro Acerbi), e dopo 5 minuti gli azzurri sbloccano il match al 26′, con una rete targata Sassuolo. Manuel Locatelli segue un prorompente uno contro uno di Berardi, che va via imprendibile sulla corsia, e spinge in rete nel cuore dell’area, il perfetto assist del compagno di squadra.

Lo stesso centrocampista, oggetto del desiderio juventino, è in serata di grazia, e al 52′ dai 20 metri, piazza il suo sinistro all’angolino ancora ben servito da Barella. Il primo tentativo concesso agli elvetici arriva dopo ben 60′ di gioco con Shaqiri a riprova della solidità e sicurezza difensiva degli azzurri. Al 63′ c’è gloria anche per un super Donnarumma che in due tempi spegne le velleità svizzere. Ci prova più volte Immobile, fino quando al 89′ il suo fendente fa centro alla destra di Sommer. La gara è ormai indirizzata e i 16000 sugli spalti, fanno festa cantando l’Inno di Mameli.

Gli azzurri si giocheranno il primato del girone A, nella terza sfida di domenica 20 giugno alle 18 contro il Galles. Si avvicinano intanto due clamorosi record di imbattibilità.

Sono, infatti, 29 le partite senza sconfitte per Mancini, ad una sola lunghezza da Pozzo ( record imbattuto da 80 anni) e di inviolabilità della porta. La difesa bunker di Donnarumma non prende gol dal 14ottobre 2020 ed è vicinissima ai 1143 minuti del leggendario Dino Zoff.