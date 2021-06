Uno dei più famosi fotografi al mondo a spasso per Monte Sant’Angelo

Monte Sant’Angelo (Foggia), 17/06/2021 – “Fiero di aver potuto accompagnare questa mattina tra i vicoli del centro storico di Monte Sant’Angelo, all’Abbazia di Santa Maria di Pulsano, ed in Foresta Umbra, Uli Weber uno dei più famosi fotografi al mondo, conosciuto per i ritratti fatti alle più grandi celebrità, il quale sta lavorando per un nuovo progetto dove includerà anche la citta dei due siti Unesco“

Lo riporta Andrea Stuppiello o peratore Beni Culturali, Guida turistica, Musicista, food blogger di Monte Sant’Angelo.

Weber è un fotografo ritrattista e di moda e vive a Londra. Nato a Ulm , Germania Ovest nel 1964, ha studiato fotografia presso l’ Istituto Europeo di Design e l’ Istituto Superiore di Fotografia a Roma dal 1984 al 1986. Si è trasferito a Londra nel 1986.

Weber ha lavorato per pubblicazioni importanti come The Times Magazine , Tatler , Elle , Vogue e Mixmag tra gli altri. un certo numero di celebrità tra cui Sting , Kylie Minogue , Daniel Radcliffe , Damian Lewis , Stephen Fry , Helena Bonham Carter , Zara Phillips , Mark Strong e molti altri. Ha lavorato anche per clienti come Ferrari , Liberty , Jack Wolfskin ,Audi , Marks and Spencer e molti altri.

Il suo primo libro pubblicato è stato “Ritratti” di Skira , una monografia che esamina 20 anni di ritratti di celebrità, che è stata esposta a Londra e New York. (Fonte: wikipedia)