Capitanata regina del “turismo lento” con Alleanza Mobilità Dolce

Statoquotidiano.it, Foggia, 17 giugno 2022 – Una rete di oltre 40 associazioni unite per promuovere la mobilità dolce e il rilancio dei territori in Italia. È questa la mission di “Alleanza Mobilità Dolce”, la cui portavoce Anna Donati oggi è presente a Foggia. Una sinergia col capoluogo dauno nata grazie all’associazione “Tratturi e Transumanze”, guidata da Michele Pesante e che vede tra i promotori anche Giuseppe De Lillo. Una realtà locale che ha deciso di aderire convintamente a questo modello innovativo di rete.

“Grazie anche alla nostra azione di rete negli ultimi anni finalmente in Italia c’è stata un’autentica inversione di tendenza e attenzione alla mobilità dolce. Sono aumentati quelli che camminano, pedalano in bicicletta e preferiscono le ferrovie turistiche per muoversi nel paesaggio e nella natura italiana e non solo per turismo”, sottolineano i rappresentanti di “Alleanza Mobilità Dolce”.

“Anche le Istituzioni, i Comuni, le Regioni ed anche il Parlamento sono diventati più attenti e sensibili a questo tema. Si sta affermando l’idea che il viaggio lento da vivere non è solo uno spostamento per arrivare a destinazione, ma una way of life di riconquistare, un modo di godersi il tempo libero, la bellezza dei piccoli borghi, il buon cibo a chilometro zero, per incontrare la vitalità delle comunità locali, per apprezzare il silenzio e l’aria pulita, per curare il proprio corpo ed il proprio benessere, per dare valore al tempo”, aggiungono.

“Per questo ci impegniamo per allargare la cultura della mobilità dolce e del viaggio slow, impegnandoci di fare adottare nella pianificazione territoriale e nelle politiche nazionali il rispetto, la conoscenza e la fruizione del paesaggio storico”.

La portavoce della rete “Alleanza Mobilità Dolce”, Anna Donati, oggi presente a Foggia, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni per Statoquotidiano.it:

“Questa iniziativa è una maratona ferroviaria che facciamo tutti gli anni come Alleanza Mobilità Dolce per viaggiare in treno, visitare i territori e vedere borghi, paesi, cammini e ciclovie. Siamo arrivati a Foggia in treno naturalmente e siamo qui ad incontrare l’Associazione Transumanza e Tratturi, qui c’è molto fermento intorno al camminare, al pedalare e questo progetto ormai diventato patrimonio Unesco, è di nostro grande interesse. Inoltre l’associazione è una nostra aderente e siamo qui per capire meglio come sostenere e dare gambe a questi progetti. Questi sono territori meravigliosi, siamo appena arrivati in treno attraversando la Daunia, quindi abbiamo visto la bellezza di questi territori che meritano di essere vissuti e attraversati anche in modo dolce o ‘slow’ come si dice oggi”

A sostenere l’iniziativa presente questa mattina anche l’Onorevole pentastellato Giorgio Lovecchio, particolarmente vicino a questi temi, soprattutto per quanto riguarda recupero e valorizzazione dei tratturi e delle tradizioni. Transumanza e tratturi sono visti, dall’esponente foggiano M5S, come un’opportunità concreta di sviluppo del territorio anche attraverso iniziative legate al turismo lento o ‘Slow Tourism’.

A cura di Gianluigi Cutillo, 17 giugno 2022