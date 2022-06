Foggia, bracciante straniero picchiato da un gruppo di ragazzi

Questa mattina all’alba dei lavoratori immigrati sono stati nuovamente aggrediti mentre uscivano per andare a lavoro. Una macchina bianca si è avvicinata e diversi ragazzi italiani sono scesi per attaccare uno di loro. Nella manifestazione di sabato 11 giugno, le persone immigrate in piazza a Foggia hanno denunciato la guerra quotidiana che in strada così come negli uffici e nelle questure viene fatta contro gli immigrati. Bisogna rispondere a questa violenza razzista. Documenti case e contratti per tutti”