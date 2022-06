FOGGIA, 17/06/2022 – I voli di linea dovrebbero partire, secondo le indicazioni della Regione Puglia e della compagnia Lumiwings, verso la fine di settembre di quest’anno.

Fatto sta che l’aeroporto civile Gino Lisa continua ad essere frequentato soprattutto da velivoli di utilizzo militare. L’ultimo episodio, in ordine di tempo, ieri mattina, riguarda un Dornier Do 228, prodotto dall’azienda tedesca Dornier GmbH (successivamente DASA Dornier, Fairchild-Dornier) dal 1981 al 1998.

Le caratteristiche complessive del Do 228, anche in funzione delle capacità STOL del modello, ne hanno determinato il successo commerciale anche nel settore difesa, nei ruoli di aereo da trasporto militare leggero, aereo da collegamento, nelle missioni di ricerca e salvataggio e, equipaggiato con l’apposita attrezzatura di ricerca, come aereo da pattugliamento marittimo. (wikipedia)