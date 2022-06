Inchiesta vendite integratori, restituiti beni per 7,3 mln a indagati

FOGGIA, 17/06/2022 – (altarimini) Nuovi sviluppi dell’inchiesta Cheope della procura di Rimini, avviata per fare chiarezza su un sistema di vendita piramidale di integratori alimentari, basata sul sistema di reclutamento di nuovi clienti-venditori.

Il Tribunale del riesame infatti ha annullato e restituito ai tredici indagati i beni mobili e immobili sequestrati a maggio, beni del valore complessivo di 7,3 milioni. Gli indagati sono due cittadini sammarinesi e undici italiani: uno di Roma, uno del foggiano e nove residenti tra Rimini, San Clemente, Pesaro, Cesenatico e Savignano sul Rubicone. Undici degli indagati, tra cui i due sammarinesi, sono difesi dagli avvocati Moreno Maresi e Mattia Lancini, gli altri due dagli avvocati Filippo Cocco e Roberto Brunelli.

I coinvolti nella vicenda sono accusati di aver costituito una sistema di vendita piramidale vietato in Italia, in quanto, secondo gli inquirenti, l’incentivo economico per i partecipanti è conseguenza del mero reclutamento di nuovi soggetti venditori e non della capacità di vendere beni o servizi. Agli indagati non è contestato alcun reato di tipo fiscale. (altarimini)