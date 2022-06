Manfredonia, si discute di parcheggi ma in piazza non c’è nessuno

MANFREDONIA (FOGGIA), 17/06/2022 – Da quando sono state montate le colonnine per la riscossione dei parcheggi a pagamento a Manfredonia non si parla d’altro. Il boicottaggio diffuso negli spazi contrassegnati dalla “strisce blu” evidenziavano una situazione di insofferenza diffusa dei cittadini verso gli esosi tributi, ereditati dalla precedente Amministrazione comunale gestita dai Commissari straordinari.

Per oggi si è svolto il Consiglio comunale che, nell’ordine del giorno, era contenuto anche una “Mozione per la riduzione dei costi degli abbonamenti dei parcheggi e contestuale consentire avvio di un periodo di transizione”. Tra l’altro il Sindaco Rotice “al fine di una più ampia divulgazione richiesta dai cittadini rispetto alle tematiche” aveva fatto installare un maxischermo in Piazza del Popolo all’esterno di Palazzo di Città. “In consiglio comunale si sta discutendo la questione parcheggi a Manfredonia dopo le proteste social. Come si vede in foto, una folla inferocita grida l’ingiustizia”, scrive ironicamente l’ex consigliere comunale Cristiano Romani, allegando una foto.

“Raggiungeteci in Piazza del Popolo! Siamo qui adesso!!! Facciamoci vedere, facciamo sentire il nostro dissenso!! A breve si parlerà in Consiglio dei parcheggi a pagamento. Venite con noi Un manfredoniano da solo non lo ascolta nessuno, ma insieme siamo noi Manfredonia!”, scrive il Comi Ci Ta Tariffe blu – Manfredonia. Si Spera che, superata l’ora di calura, qualcuno scopra finalmente l’importanza del senso civico.