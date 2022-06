Open Arms, Splendido a Palermo con Salvini: “Trattato come delinquente”

Statoquotidiano.it, 17 giugno 2022. “Ennesima giornata farsa oggi a Palermo, presso il carcere di massima sicurezza dove si sta celebrando il processo a carico di Matteo Salvini. Una vicenda giudiziaria inaudita oltre ad uno spreco di denaro pubblico a spese dei contribuenti italiani”. Così Joseph Splendido, consigliere regionale Lega Puglia, volato nel capoluogo siciliano per sostenere il leader ed ex ministro dell’Interno coinvolto nel processo Open Arms.

“Ringrazio l’avvocato Giulia Bongiorno per aver, ancora una volta, inchiodato i testimoni alla fumosità delle loro dichiarazioni e alla vaghezza delle circostanze contenute nei documenti. È impensabile che un Ministro della Repubblica italiana, ‘reo’ di aver difeso i confini della sua patria per la sicurezza degli italiani, sia trattato alla stregua di un delinquente, costretto a stare ore ed ore in un carcere di massima sicurezza, peraltro senza un filo di aria condizionata a fronte di temperature bollenti. Un quadro indecente, indegno di un Paese civile. Sono con Salvini” conclude Splendido.