Rilancio M5s, Donno incontra i consiglieri e organizza i coordinamenti

Statoquotidiano.it, 17 giugno 2022. Leonardo Donno, neo-coordinatore regionale del M5s, ha incontrato ieri i consiglieri regionali di maggioranza del M5S Marco Galante, Rosa Barone, Grazia Di Bari e Cristian Casili insieme al vicepresidente nazionale Mario Turco.

Donno: “Fase 2 per il rapporto con i territori e nuovo corso di Conte”

Tra i temi affrontati anche la possibile richiesta di un incontro, già nelle prossime settimane, con il presidente Emiliano sulla verifica dei punti programmatici che hanno portato all’ingresso del gruppo regionale in maggioranza. L’occasione, inoltre, servirà per affrontare questioni politiche importanti per la Puglia. Si è discusso anche della riorganizzazione territoriale che si completerà nei prossimi giorni con la nomina dei coordinatori provinciali e la nascita dei gruppi territoriali.

Sarà, poi, organizzata a breve un’assemblea regionale e incontri nelle varie province, per condividere il nuovo corso guidato dal presidente Conte insieme ai sindaci, agli eletti a tutti i livelli, agli iscritti, attivisti e simpatizzanti, discutendo della possibilità di aprire il fronte progressista anche ad altre forze politiche, civiche e alla società civile, che condividono i valori e i principi del Movimento.

Questi incontri saranno fondamentali, per rimettere al centro i temi che stanno a cuore ai cittadini pugliesi e ripartire quindi dai territori, affrontando le problematiche e le criticità che emergeranno. Con il confronto costante tra i vari livelli istituzionali, con i nostri iscritti e con le nuove energie che si stanno proponendo per collaborare nel Movimento, riusciremo ad ottenere un maggiore coordinamento a tutti i livelli per il rilancio dell’azione politica del MoVimento 5 Stelle.