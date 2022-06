Stornara, è morto Adam: il 12enne rimasto vittima di incidente in piscina

Stornara (Fg), 17 giugno 2022, (FoggiaToday) – Purtroppo Adam non ce l’ha fatta. A confermare la notizia rimbalzata sui social in queste ore è il neo sindaco di Stornara, Roberto Nigro: “Riposa in pace piccolo angioletto. La notizia che mi è giunta poco tempo fa mi lascia scosso. Mi associo al dolore dei familiari, serve riflettere affinché quanto successo non accada mai più”.

Trasportato d’urgenza al policlinico Riuniti di Foggia il 14 giugno scorso, le sue condizioni erano apparse subito gravi. Fino a qualche ora fa – da notizie apprese direttamente dal Policlinico Riuniti di Foggia – Adam era ricoverato in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva. Purtroppo però, la vittima non ce l’ha fatta. Abitava a Stornarella. “Abbiamo avuto la fortuna di conoscerti. Sarà così brutto non incontrari più nelle scale del condominio, corri forte come solo tu sapevi fare. Non doveva andare così” si legge su Facebook.

Il 14 giugno scorso, nelle campagne di Stornara, il bambino era rimasto vittima di un incidente in piscina. Era praticamente annegato mentre faceva il bagno con un amico, il quale avrebbe lanciato immediatamente l’allarme. Allertati dalla centrale operativa del 118, i sanitari intervenuti sul posto a bordo dell’elisoccorso Alidaunia, lo avevano miracolosamente rianimato tramite defibrillazione e poi intubato. Il cuore si era praticamente fermato.

Questa mattina, purtroppo, la notizia che i sindaci di Stornarella e Stornara e la comunità tutta, non avrebbero mai voluto ricevere. Adam è volato in cielo. Sulla tragedia indagano i carabinieri. (FoggiaToday)