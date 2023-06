AttiVisti Foggiani per sindaco di Foggia: “Sceneggiate fra partiti e civici”

Foggia, 17 giugno 2023. “Restiamo sgomenti vedendo quello che sta accadendo a Foggia dove i veti delle forze politiche hanno il solo scopo di mantenere equilibri già precari in ambito regionale disinteressandosi di fatto del futuro della città”.

Gli AttiVisti foggiani Salvatore Imperio e Marco Papicchio lanciano l’allarme dopo l’arrivo a Foggia di Giuseppe Conte e le due successive riunioni presso la sede del Pd tra partiti e movimenti civici. Il giorno dopo, infatti, si è svolta una riuonine di tutto il centrosinistra per fare il punto sul sindaco di Foggia come sintesi fra le proposte.

“Tali riunioni– fanno sapere– hanno lasciato, come strascichi, solo tanta confusione e ulteriori ed evidenti divisioni fini a se stesse, senza il benché minimo tentativo di convergenza su idee e proposte per la città.

Quello che abbiamo visto è assolutamente inconcepibile per una città che, a quattro mesi e mezzo dal voto, dopo uno scioglimento per infiltrazioni mafiose, cerca ancora un candidato sindaco sulla base di empatie e ideologie politiche piuttosto che su una conoscenza effettiva delle dinamiche di Palazzo, ignorando completamente due aspetti importanti: preparazione politica e visione di città.”

Sono ancora certi che ci sia una 𝗿𝗶𝘀𝗼𝗹𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗽𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗰𝗮 della questione in cui forze politiche e civiche sane possano confluire ragionando sui temi e scegliendo un candidato sindaco forte.

“Si deve tener conto che, le destre, porteranno quasi certamente la candidatura di un ex assessore di primo piano delle giunte Landella, di fatto riportando il partito della restaurazione al governo della città.

La 𝗺𝗮𝗻𝗰𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗶 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗽𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗰𝗮 e quindi di una nuova classe dirigente da parte di M5s e PD, ha portato a dover ora ricercare un’eventuale candidatura a Sindaco di Foggia tra chi già ricopre incarichi istituzionali, segno che non c’è nessun ricambio generazionale.

𝗨𝗻 𝗿𝗶𝗰𝗵𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗳𝗼𝗿𝘇𝗲 𝗽𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗰𝗵𝗲 𝗲 𝗰𝗶𝘃𝗶𝗰𝗵𝗲 𝘀𝘂𝗶 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗲𝗻𝘂𝘁𝗶, evitando i personalismi, ci pare la cosa più sensata da fare, in questo frangente, per non lasciare spazio a chi ha già malgovernato la nostra città.

“Noi non ci stiamo assolutamente a questa sceneggiata assurda, degna dei consigli comunali dell’era Landella, in cui i pregiudizi culturali e i personalismi stanno condannando un’intera città ad un oblio politico e sociale per meri interessi personali.”

Chiedono dunque ancora una volta, “alle forze civiche e politiche sane di questa città di iniziare quel dialogo costruttivo che ridia speranza e un futuro diverso dal presente in cui è relegata Foggia. Foggia deve tornare a correre, a una politica autorevole e riconosciuta per le sue visioni, non per le cronache giudiziarie”.