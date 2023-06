Bari, 55enne muore in una “casa per appuntamenti” abusiva

BARI – Un lucano di 55 anni è morto nel pomeriggio di venerdì 16 giugno a Bari, nel quartiere Poggiofranco, in una “casa per appuntamenti” abusiva del capoluogo pugliese. Secondo quanto si è appreso l’uomo aveva fissato un appuntamento con una delle ragazze presenti in casa ma prima di cominciare il rapporto sessuale è deceduto.

Il magistrato ha disposto l’autopsia per stabilire la causa del decesso.

Fonte: filippomele.blogspot.com

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Carabinieri, che hanno trovato in casa due donne, una signora anziana e una ragazza. Durante la perquisizione sono stati trovati e sequestrati vibratori e altri giochi erotici. Lo riporta sassarilive.it