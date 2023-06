Bruna madrina del Bari Pride, ‘ho sofferto ma ora va meglio’

“Non potrò essere a Bari perché il mio passaporto non è ancora arrivato ma sono molto contenta e vi ringrazio di cuore. In questo periodo ho sofferto ma mi sto riprendendo. Mando un bacio a tutti per questa parata”.

È il videomessaggio che Bruna, la donna transessuale aggredita a manganellate dalla polizia locale a Milano poche settimane fa, ha inviato per il Bari pride di cui è la madrina onoraria. La manifestazione per i diritti Lgbt si svolgerà nel pomeriggio nel capoluogo pugliese.

Il coordinamento del Bari pride spiega perché la scelta è ricaduta su Bruna: “Non vogliamo madrine patinate, che rivelano ignoranza e posizioni retrive sui nostri diritti. Non ci servono popstars per renderci conto del baratro a cui siamo prossimə.

Serve una presa di coscienza urgente delle violenze che Bruna rappresenta, sulla sua pelle. E su una denuncia sporta per tortura aggravata. Bruna per noi rappresenta tutta la strada che c’è ancora da fare. E nominarla madrina onoraria è l’abbraccio di una comunità alle stigmatizzazioni con l’odore della strada, lontano da ogni commerciabilità delle nostre istanze”. Lo riporta l’Agenzia Ansa.