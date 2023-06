Finale playoff, il Foggia Calcio vola a Lecco dal Gino Lisa (FOTO e VIDEO)

FOGGIA – In occasione della finale play off di ritorno Lecco vs Foggia, in programma domani domenica 18 giugno 2023 (ore 17:30 Stadio Rigamonti/Ceppi, Lecco), Calcio Foggia 1920 sceglie i voli Lumiwings dall’Aeroporto di Foggia “Gino Lisa”. Un connubio perfetto avvenuto anche grazie alla azione propulsiva di Mondo Gino Lisa.

Mondo Gino Lisa sostiene lo sviluppo e la crescita dell’Aeroporto di Foggia, strategica infrastruttura capace di proporre, nelle varie forme, il recupero e lo slancio socioeconomico di tutto il territorio circostante.

«Lo stiamo facendo in molte realtà e tra queste non poteva mancare l’attenzione e la propulsione per attivare una concreta collaborazione tra la compagnia Lumiwings e Calcio Foggia 1920.

L’auspicata partnership tra la compagnia aerea e “il Foggia” è un sogno che da tempo covava in noi e ora diventa realtà e chissà che in ottica futura (con i dovuti scongiuri del momento dei tifosi rossoneri) di partecipazione a campionati su scala nazionale con molte squadre del nord, si possano creare positive condizioni di incremento del traffico aereo dovuto non solo alla compagine rossonera ma anche ad altre tifoserie oltre ai numerosi sostenitori foggiani presenti ovunque» – afferma il Vice Presidente di Mondo Gino Lisa Giuseppe Scillitani.

L’occasione della finale dei playoff è una vetrina molto importante per contribuire a diffondere la piena operatività dell’aeroporto foggiano, funzionante a servizio di un’area vastissima che si estende dalle province di Potenza, Benevento, Campobasso, BAT e fino ai bellissimi territori dei Monti Dauni, del Tavoliere e di tutto il Gargano.

«Siamo molto orgogliosi di aver lavorato con la compagnia aerea Lumiwings e con il Calcio il Foggia 1920 nella persona del Direttore Commerciale dott. Pino Stefanini con il quale ho mantenuto diretti contatti per il raggiungimento di un accordo operativo sui voli tale da consentire ai calciatori di gestire l’importantissima trasferta a Lecco in tutta comodità con i voli dal “Gino Lisa” di Foggia. Un sodalizio perfetto che non potevamo permettere che non venisse concretizzato» – dichiara Sergio Venturino, che di Mondo Gino Lisa ne è il Presidente. «La nostra realtà associativa è molto concreta.

Come state vedendo in questi mesi, Mondo Gino Lisa si sta proiettando e propone ai soci ottiche future e prospettiche rispetto a ciò che era il focus basato essenzialmente agli impegni istituzionali connessi all’aggiornamento, adeguamento tecnico e, quindi, alla riapertura dello scalo.

La nostra ottica e strategia ora impongono, perché è i tempi sono maturi, di creare un “tessuto” economico imprenditoriale attorno alla riattivazione e al potenziamento dei voli. Obiettivo da sempre al centro del nostro statuto: favorire il mondo attorno al “Gino Lisa” ed il “Gino Lisa” nel mondo. Si tratta di un dettaglio molto preciso, che fa la differenza».

Mondo Gino Lisa è al fianco di Calcio Foggia 1920 e di Lumiwings!

