Il Foggia cerca l’impresa a Lecco: gara in mondovisione tv

FOGGIA – Cresce l’attesa per la sfida di ritorno della finale playoff, ultimo atto ufficiale della stagione calcistica 2022/2023. Ultimi 90 o più minuti che mettono in palio un posto nella prossima serie B. La sfida al Rigamonti Ceppi di Lecco si trascina con sé le infinite polemiche in seguito alle topiche arbitrali e la designazione ritenuta dai più inopportuna, del signor Kevin Bonacina della sezione di Bergamo.

Tra poco più di 24 ore il Foggia di Delio Rossi avrà comunque l’occasione di riscattarsi sul campo e conquistare la cadetteria che manca dall’era Sannella. Il tecnico riminese dovrà supplire all’assenza pesante di Costa, appiedato dal giudice sportivo nel concitato post gara.

Molto verosimilmente Rossi proporrà Rizzo sulla corsia di sinistra, optando per capitan Di Pasquale o Rutjens in retroguardia, o in alternativa adattare l’islandese Bjarkason che tanto bene sta facendo nella coda spareggi promozione. I satanelli non lasceranno nulla di intentato per riprendersi il maltolto e scrivere una nuova pagina calcistica della gloriosa storia rossonera. La truppa capitanata da Petermann volerà alla volta di Milano dall’aeroporto Gino Lisa con la compagnia Lumiwings e si allenerà sul sintetico (stessa superficie di gara) a Carate Brianza.

In virtù della sconfitta per 1-2 rimediata allo Zaccheria, il Foggia è chiamato ad una gara di carattere con la chiave tattica di creare superiorità sugli esterni, eludendo la prima pressione degli attaccanti blucelesti per poter avere margini di manovra in cabina di regia.

Attenzione in fase di non possesso alle veloci e sbarazzine ripartenze degli uomini di Foschi, che fanno del palleggio e dell’intensità il loro punto di forza. Molto importanti saranno le prestazioni degli uomini di qualità del Foggia, quali Peralta e Schenetti, che potrebbero liberare gli inserimenti a rimorchio di Frigerio e/o Di Noia. Rossoneri che saranno accompagnati da oltre 600 supporters con la prefettura lecchese che ha ulteriormente rafforzati i presidi di sicurezza e filtraggio per garantire l’evento nella massima sicurezza.

Abitrerà il signor Davide Di Marco di Ciampino, con calcio d’inizio alle ore 17:30 e con diretta tv su Rai2, Dazn e Sky. Una partita visibile in mondovisione che fermerà l’intera Capitanata e non solo.

A cura di Antonio Monaco