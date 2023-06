L’amore di Foggia per Maria Tricarico, “maestra di carità”

Foggia, 17 giugno 2023. Se non conoscevi Maria Tricarico, probabilmente è perché negli anni 70 non frequentavi le scuole medie. Già in quel contesto, infatti, si faceva conoscere per doti di dialogo e professionalità con i suoi alunni, determinazione e tenacia.

In questo ruolo la ricorda il giornalista Gianni Di Bari. “Le sarò sempre grato per avermi sostenuto e incoraggiato, per avermi dato i 7 che valevano 10 (era pur sempre l’inizio degli anni ‘70), per avermi accolto nel salottino di casa sue per interrogarmi sul futuro scolastico e sulla vita che avrei voluto fare.

Un ragazzino di 13 anni messo di fronte a se stesso. Con fare sbrigativo e non scostante. Con l’amore di cui erano capaci gli adulti di allora. L’avessi fatto ciò che le dissi, la mia vita sarebbe stata diversa. Meglio o peggio, chissà. Certamente diversa”.

Direttrice della Caritas per 17 anni, fino al 2014, ruolo raramente ricoperto da una donna e da una laica- fa notare la parrocchia di S. Giovanni Battista- è morta oggi all’età di 85 anni. Tante le attestazioni di cordoglio della città di Foggia.

“Per tanti anni- scrivono i Fratelli della stazione- i nostri passi si sono incrociati con quelli di Maria Tricarico, ex direttrice della Caritas diocesana Foggia-Bovino. Anni di servizio per poveri e senza dimora, che ci hanno permesso di conoscerla e apprezzare la sua forza e voglia di aiutare i più fragili. Buona strada Maria e grazie Fratelli della Stazione”.

La parrocchia San Pio X: “Ciao Maria, nella Solennità del Sacro Cuore di Gesù, sei passata dalla vita alla Vita. “Ti accolga Cristo che ti ha chiamato e gli angeli ti conducano con Abramo in paradiso”.

Maria Laura Trisciuglio, della Fondazione Buon Samaritano, di lei dice: “Carità fatta persona e Maestra di amore per il prossimo. Ciao Maria, grazie per tutto quello che mi hai insegnato”.

Don Ivo Salvatore Cavraro, ex parroco della chiesa di San Giovanni Battista: “Ciao Maria. Hai educato una città intera alla carità”.

La parrocchia di San Giovanni Battista: “Si è diffusa rapidamente in città una notizia molto triste: la morte di Maria Tricarico. Aveva tutte le qualità e competenze per svolgere quell’incarico. Era una donna fisicamente minuta e fragile, ma forte, tenace e soprattutto determinata.

Per tanto tempo è stato un punto di riferimento nella città di Foggia per ogni persona povera ed emarginata.

Mancherà tanto, soprattutto la sua bella testimonianza di carità e dono della vita per i più poveri e gli emarginati della nostra città”.