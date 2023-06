Pio & Amedeo girano sul Gargano il loro nuovo film “Come può uno scoglio”

FOGGIA – Cominciate da pochi giorni tra Roma, Napoli, la Puglia e il Veneto le riprese di “Come può uno scoglio”, titolo provvisorio del nuovo film di Gennaro Nunziante con Pio e Amedeo. Sinossi: alla morte di suo padre, Pio eredita la gestione di svariate attività. Ora vive nell’agio di Treviso con la sua famiglia, ed è in corsa per diventare sindaco. Finché Amedeo, un ex carcerato fatto assumere dal parroco del paese come autista personale, non irrompe nella sua vita come un tornado.

Il titolo del film è uguale al verso della celeberrima canzone di Lucio Battisti “Io vorrei… Non Vorrei… Ma se vuoi”. Nel cast anche Francesca Valtorta, Nicola Rignanese e Claudio Bigagli.

Il film, con soggetto e sceneggiatura di Gennaro Nunziante, Pio D’Antini e Amedeo Grieco, è una produzione Fremantle e Vision Distribution in collaborazione con Sky. E’ notizia di oggi che le riprese avverranno anche sul Gargano, precisamente a Vieste. E’ stata infatti pubblicata oggi, nel sito del Comune della città garganica, una Ordinanza in cui la società The Apartment S.r.l chiede “l’utilizzo dell’area di Via Ripe per l’allocazione delle attrezzature e dei mezzi finalizzate alle riprese cinematografiche del film “Come può uno scoglio”.

Fonte: instagram

Per tale ragione la circolazione “sarà temporaneamente sospesa dal giorno 21 al 23 giugno dalle ore 06.00 e fino a cessate esigenze in Via Ripe, Via Pola, Via San Francesco, Vicolo San Pietro, Piazzetta San Pietro”. Il precedente film del duo comico foggiano “Belli ciao” è stato girato tra Milano e Sant’Agata di Puglia (Foggia).

allegato ordinanza_n_48