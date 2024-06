Manfredonia. “ Il rinnovamento della classe dirigente passa dai volti, dalle storie e dalle competenze degli eletti. Come me, in caso di vittoria al turno di ballottaggio dei prossimi 23 (dalle ore 7 alle ore 23) e 24 giugno (dalle ore 7 alle ore 15), opererà un consiglio comunale giovane, rinnovato e proiettato al futuro. Su quindici seggi riservati alla maggioranza, ben dieci potrebbero essere assegnati a persone che non sono mai entrate in consiglio comunale. Sono professioniste e professionisti affermati e conosciuti in città, che hanno competenze specifiche nei settori dell’imprenditoria, delle attività produttive, dell’innovazione, della formazione, scuola, cultura e sociale.

Con loro, inoltre, entrerebbero anche quattro consiglieri di minoranza che, nel corso della scorsa parentesi amministrativa, hanno rivestito un ruolo di controllo, denuncia e opposizione alla giunta precedente.



Io sono molto contento di ciascuno di loro, e credo che sin dai primi giorni di attività riusciremo a comporre un grande gruppo per il bene della città. Andiamo, Manfredonia: facciamo tutti insieme futuro!”.

Lo dice in una nota Domenico La Marca, candidato a sindaco della coalizione “Insieme per Manfredonia”.