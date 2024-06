Fincantieri è in lutto per la morte del suo presidente Claudio Graziano, trovato senza vita nella sua abitazione a Roma nella mattina di lunedì 17 giugno. Il corpo del 70enne è stato scoperto dai carabinieri, intervenuti insieme al magistrato di turno e al medico legale. La procura di Roma ha aperto un fascicolo d’indagine per l’ipotesi di reato di istigazione al suicidio, necessario per procedere con gli accertamenti del caso.

Chi era Claudio Graziano

Claudio Graziano, nato a Torino nel 1953, ha avuto una carriera lunga e prestigiosa nel mondo militare. Dopo aver frequentato l’Accademia di Modena, ha ricoperto vari ruoli di comando e gestione, tra cui quello di Capo di Stato Maggiore della Difesa dal 2015 al 2018 e presidente del Comitato Militare dell’Unione Europea. Dal 2022, Graziano era alla guida di Fincantieri, il colosso cantieristico italiano. Recentemente aveva subito un grave lutto con la morte della moglie.

Le circostanze della morte

Il corpo di Graziano è stato ritrovato alle 9:50 da un carabiniere della sua scorta, che aveva una chiave di riserva dell’appartamento nel centro storico di Roma. Secondo quanto riportato dall’Ansa, Graziano si sarebbe tolto la vita con un colpo di pistola, lasciando un biglietto. Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze della sua morte.

Il cordoglio di Fincantieri e le reazioni

Fincantieri ha espresso il proprio dolore in una nota ufficiale: “Fincantieri esprime immenso dolore per l’improvvisa scomparsa del Generale Claudio Graziano, Presidente del Gruppo, che lascia un grande e incolmabile vuoto. L’amministratore delegato e direttore generale Pierroberto Folgiero, il Consiglio di amministrazione, il collegio sindacale, i dirigenti e tutti i dipendenti di Fincantieri ne ricordano con commozione le straordinarie doti umane e professionali che lo hanno da sempre contraddistinto nella sua lunga carriera”. La notizia della sua morte ha avuto un impatto significativo anche in Borsa, con il titolo di Fincantieri che ha subito un calo di oltre il 3%.

Le reazioni dei politici

Giorgio Mulè, esponente di Forza Italia e vicepresidente della Camera, ha dichiarato: “Sono sgomento e sconvolto dopo aver appreso la notizia della morte del generale Claudio Graziano. Ho avuto l’onore di apprezzarne le straordinarie capacità in ambito militare e di gestione. Ricordo su tutto l’uomo, la persona affabile e ironica, il tratto di signorilità e rispetto che lo contraddistinguevano”.

Anche il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha espresso il suo cordoglio: “La scomparsa del generale Claudio Graziano mi lascia senza parole. Era un amico ed è stato uno straordinario ufficiale che ha reso onore all’Italia anche nei suoi ruoli europei. Una preghiera lo accompagni nel viaggio per raggiungere la sua sposa”.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha aggiunto: “Sono sconvolta dalla notizia della tragica scomparsa del Generale Claudio Graziano. Ci lascia un integerrimo servitore dello Stato, che in tutta la sua vita ha reso onore alla Nazione, alle Forze Armate e alle Istituzioni con dedizione, competenza e professionalità. Desidero rivolgere, a nome mio e di tutto il Governo, il cordoglio e la vicinanza alla sua famiglia e ai suoi cari”.

La carriera di Claudio Graziano

Graziano ha frequentato l’Accademia Militare di Modena dal 1972 al 1974 e la Scuola di Applicazione di Torino dal 1974 al 1976, laureandosi in Scienze Strategiche Militari. Ha ottenuto anche lauree in Scienze Diplomatiche ed Internazionali presso l’Università degli Studi di Trieste e un Master in Scienze Strategiche. Ha ricoperto numerosi incarichi di comando nell’Esercito Italiano, inclusi quelli di Comandante del battaglione alpini “Susa” e della “Brigata Multinazionale Kabul” in Afghanistan.

Nel gennaio 2007, è stato nominato Force Commander della missione UNIFIL in Libano, diventando responsabile delle forze dell’ONU e delle attività di ricostruzione e soccorso nel paese. Successivamente, ha ricoperto il ruolo di Capo di Stato Maggiore dell’Esercito e, dal 2015 al 2018, quello di Capo di Stato Maggiore della Difesa. Dal 2018 al 2022, è stato Presidente del Comitato Militare dell’Unione Europea.

Nel maggio 2022, Graziano è diventato Presidente del Consiglio di Amministrazione di Fincantieri e, successivamente, Presidente di Assonave. Era insignito di numerose decorazioni e onorificenze, e aveva scritto diversi libri e articoli accademici. La sua morte lascia un vuoto incolmabile nella comunità militare e industriale italiana.

