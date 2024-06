Il silenzio è calato da giorni, anzi, settimane. I momenti di incertezza sul futuro del Calcio Foggia sembrano lontani mesi, anche se è passato meno di un mese dal disimpegno annunciato di Nicola Canonico. Canonico aveva coinvolto l’Amministrazione Comunale per trovare una soluzione e garantire il futuro del club, evitando una nuova scomparsa dal professionismo.

La trattativa per la cessione delle quote di maggioranza a un gruppo di imprenditori locali è ben nota. È altrettanto noto che Canonico alla fine ha cambiato idea, iscrivendo la squadra e promettendo addirittura un campionato da protagonista, e non solo “dignitoso”.

Le discussioni con il gruppo di imprenditori guidato da Antonio Salandra, Annino De Finis e Matteo La Torre sono proseguite anche dopo la fatidica data del 4 giugno. L’intermediazione del Comune ha favorito un dialogo cordiale tra le parti, molto diverso dalle turbolente trattative dello scorso anno.

Nonostante vari tentativi di rimodulare l’offerta, non si è raggiunto un accordo. Il Foggia resterà nelle mani di Canonico, ma non è escluso che nei prossimi mesi le parti possano riprendere le trattative. Al momento, però, è escluso che gli imprenditori coinvolti nella trattativa supportino il club come sponsor.

Superata la tempesta societaria, ora è tempo di pensare all’aspetto sportivo. Canonico ha assicurato di aver già scelto il direttore sportivo e l’allenatore. L’ufficialità potrebbe arrivare a breve, o dopo il primo luglio se i prescelti sono ancora vincolati ad altri club.

Il successore di Belviso non sarà Pasquale Foggia, ex direttore sportivo del Benevento, che sembra vicino all’accettazione dell’offerta del Brescia, in serie B.

La scelta di Canonico è invece caduta su Domenico Roma, ex direttore sportivo di Bojano, Vibonese e Messina, con esperienze di scouting a Torino, Bari e Cosenza. Con il direttore sportivo scelto, si procederà alla selezione dell’allenatore. I nomi che circolano sono molti.

Non sarà Modica, che ha appena rinnovato con il Messina, né Vincenzo Maiuri, reduce da un ottimo campionato con il Sorrento. Nemmeno Capuano, che potrebbe rimanere a Taranto, sembra essere in lizza.

Il silenzio sui nomi dilata il ventaglio di ipotesi. Si parla di Caneo, Cangelosi, Di Donato, Caserta, Diana, Iori e Dal Canto. Non è da escludere nemmeno il classico mister X.

Lo riporta Foggiatoday.it