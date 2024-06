Foggia. Riaperto da stamani il presidio di Polizia locale al Nodo Intermodale

E’ stato riaperto questa mattina il presidio di Polizia locale al Nodo intermodale in piazzale Vittorio Veneto. Ennesimo segnale di attenzione da parte dell’amministrazione comunale per il Quartiere Ferrovia, e un riferimento importante per i residenti e per i numerosi frequentatori di un’area che presenta luci ed ombre e si intende restituire alla piena fruibilità, nel segno dell’inclusione e dell’integrazione.

“Non è un’iniziativa propagandistica ed estemporanea, ma un’ulteriore conferma del nostro operato al servizio della legalità e della comunità, e della volontà di avvicinare ancora più la Polizia locale ai cittadini, nella consapevolezza dell’importanza del servizio di prossimità svolto. Nonostante la grave carenza di organico che imporrà nei primi mesi una turnazione ridotta, alla quale sopperiremo con i concorsi pubblici che verranno presto banditi e il cui espletamento sarà affidato a società esterne, per garantire la massima trasparenza” ha spiegato la sindaca Maria Aida Episcopo.

“Il Quartiere Ferrovia è centrale nella nostra considerazione, e il nostro obiettivo è riportarlo alla sua bellezza e vivibilità, garantendo presenza e sicurezza. Ringrazio la Polizia locale per questo ennesimo impegno, che verrà svolto con la dedizione e determinazione che ho avuto modo di ammirare in questi mesi, e con la capacità di sopperire con entusiasmo e passione a limiti che moltiplicano però la voglia di essere partecipi e protagonisti di una rinascita attesa e necessaria” le parole dell’assessora Daniela Patano.

“Il presidio sarà operativo nella fase iniziale per un turno giornaliero dal lunedì al venerdì, con due o quattro unità. Diventerà il riferimento e la nostra base operativa per il centro cittadino, appena arriveranno nuove unità di personale” ha assicurato il comandante della Polizia locale, Romeo Delle Noci.

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI