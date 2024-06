Manfredonia. Si è svolto a Manfredonia – presso l’Auditorium “C. Serricchio” – l’incontro con il procuratore aggiunto e coordinatore della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, dottor Francesco Giannella, organizzato dal Rotary Club Manfredonia con il patrocinio dell’Ordine degli avvocati di Foggia.

Giannella: dinamiche criminali in evoluzione. Nostro compito ricostruire ed aggiornare costantemente. Sulla DDA a Foggia non sono favorevole. Oltre alla repressione, fondamentale il contributo della collettività

“Nel territorio di Manfredonia e dintorni ci sono dinamiche criminali in evoluzione. Ci sono situazioni che hanno portato a grandi frizioni negli ultimi anni. Il territorio è stato infestato da tantissimi fatti di sangue (ultimo quello di ieri). Il nostro compito è quello di ricostruire ed aggiornare costantemente questa situazione. Sull’istituzione di una sezione della DDA a Foggia tutto è possibile. Personalmente non sono favorevole. I risultati ottenuti dalla DDA di Bari sono enormi. Il problema non è delocalizzare la DDA. Il problema è dotare la Magistratura Distrettuale e le forze dell’ordine di forze adeguate.Il tipo di investigazione che effettua la DDA non presuppone infatti una presenza fisica sul territorio a poca distanza dai luoghi in cui avvengono i fatti. E’ anacronistico. Non siamo come i pretori di un tempo che dovevano stare nei paesi. E’ in realtà un tipo di lavoro molto strategico ed organizzato”.

“I collaboratori apportano vantaggi investigativi, ma anche nuove frizioni nell’ambito della criminalità organizzata. I pentimenti sono l’effetto delle forti pressioni dello Stato, delle forti capacità investigative, dei processi e delle condanne che si sono ottenute. D’altro canto le collaborazioni di giustizia comportano nuovi investimenti investigativi, che permettono di comprendere molto meglio le dinamiche viste anche dall’interno”.

“La principale fonte di guadagno delle associazioni criminali rimane il traffico di sostanze stupefacenti. Il Gargano è stato sede di numerosi sbarchi di sostanze provenienti probabilmente da Albania. Poi c’è il racket delle estorsioni (Vieste in passato è stata molto interessata) e c’è il rischio che possano riprendere queste attività estorsive. Sui reinvestimenti non possiamo rispondere, sveleremmo le metodiche che vengono utilizzate per riuscire a rintracciare e recuperare patrimoni illecitamente acquisiti. Tuttavia è un’attività per noi fondamentale: ci siamo resi conto da tempo che la semplice attività di repressione non è sufficiente. Occorre scavare sotto il terreno della criminalità organizzata per far si che non possa attecchire ancora di più, soprattutto non possa mettere in difficoltà il tessuto economico sano. A questo si deve aggiungere il contributo di tutta la collettività, che passa attraverso l’impegno delle associazioni e dell’amministrazione comunale.”

FOTOGALLERY